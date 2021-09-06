يصيبك بأمراض عديدة.. نقص فيتامين " د " وطرق علاجه

اسباب نقص فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د

علاج نقص فيتامين د

علامات نقص فيتامين د عديدة ويعد الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل متكرر هم أقل عرضة للإصابة بالنقص ، لأن بشرتهم تنتج ما يكفي من فيتامين د لتلبية احتياجات أجسامهم.

اسباب نقص فيتامين د

تعرض لفترة محدودة لأشعة الشمس: نظرًا لأن الجسم يصنع فيتامين د عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس ، فقد تكون معرضًا لخطر النقص إذا كنت مقيمًا في المنزل ، أو تعيش في خطوط العرض الشمالية ، أو ترتدي أردية طويلة أو أغطية للرأس لأسباب دينية ، أو لديك وظيفة تمنع التعرض لأشعة الشمس.

البشرة الداكنة: تقلل صبغة الميلانين من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د استجابةً للتعرض لأشعة الشمس تظهر بعض الدراسات أن كبار السن ذوي البشرة الداكنة معرضون بدرجة عالية لخطر نقص فيتامين د.مشاكل فى الكلى: المعاناة من مشاكل في الكلى تجعل من الصعب تحويل فيتامين D إلى شكله النشط مع تقدم الناس في السن ، تصبح الكلى لديهم أقل قدرة على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط ، مما يزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين د.

الجهاز الهضمي : الجهاز الهضمي لا يمتص فيتامين D بقدر كاف و يحدث ذلك نتيجة الإصابة بمشاكل طبية معينة، بما في ذلك مرض كرون ، والتليف الكيسي ، و مرض الاضطرابات الهضمية ، يمكن أن تؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص فيتامين D من الطعام الذي تتناوله.

السمنة: يتم استخراج فيتامين د من الدم عن طريق الخلايا الدهنية ، مما يغير من إطلاقه في الدورة الدموية، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.

أعراض نقص فيتامين د

علامات وأعراض لنقص فيتامين د يجب عدم إغفالها لما لفيتامين د تأثيرات قوية على العديد من الأنظمة في جميع أنحاء الجسم

فيما يلي بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين د وفقا لموقع هيلث لاين

1. الإصابة بالعدوى

يلعب فيتامين د أدوارًا مهمة في وظيفة المناعة. أحد أكثر أعراض النقص شيوعًا هو زيادة خطر الإصابة بالأمراض أو العدوى.



2. التعب والإرهاق

قد يكون التعب المفرط والتعب علامة على نقص فيتامين د. قد يساعد تناول المكملات في تحسين مستويات الطاقة.

3. آلام العظام والظهر

قد يكون انخفاض مستويات فيتامين د في الدم سببًا أو عاملًا مساهمًا في آلام العظام وآلام أسفل الظهر.

قد يكون المزاج المكتئب أيضًا علامة على نقص فيتامين د.

يرتبط الاكتئاب بانخفاض مستويات فيتامين (د) ، وقد وجدت بعض الدراسات أن المكملات الغذائية تحسن المزاج.



5. ضعف التئام الجروح

قد تؤدي مستويات فيتامين د غير الكافية إلى ضعف التئام الجروح بعد الجراحة أو الإصابة أو العدوى.

6. فقدان العظام

قد يكون تشخيص انخفاض كثافة المعادن في العظام علامة على نقص فيتامين د. الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين مهم للحفاظ على كتلة العظام مع تقدمك في السن.

7. تساقط الشعر

قد تؤثر العديد من الأطعمة والعناصر الغذائية الأخرى على صحة شعرك. إذا كنت تعاني من تساقط الشعر ، فقد تكون مهتمًا بأفضل 14 نوعًا من الأطعمة لنمو الشعر .

قد يكون تساقط الشعر علامة على نقص فيتامين د في تساقط الشعر من النمط الأنثوي أو حالة المناعة الذاتية داء الثعلبة.

8. آلام في العضلات

هناك علاقة بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم ، والتي قد تكون بسبب التفاعل بين الخلايا العصبية المستشعرة للألم والفيتامين.

علاج نقص فيتامين د



- الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسوم اللذان يساعدان على تهدئة عضلات الجسم والأعصاب كما أنه مصدر جيد لفيتامين B6 الذي يحتاجه الجسم لفرز هرمون الميلاتونين المساعد على النوم بشكل هاديء وسريع.

- السلمون

السلمون يمد الجسم بجرعة عالية من الأوميغا 3 والتي تقوم بدورها في خفض التوتر وتساعد على الاسترخاء. إذا كنت تخططين للحصول على نوم هادئ ليلاً، جربي تناول السلمون في وجبة الغذاء.

- اللوز

تناول اللوز يمد الجسم بالبروتين الذي يساعد على استقرار معدلات السكر في الدم أثناء النوم كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على تهدئة عضلات الجسم.

- الحمص

الحمص غني بفيتامين B6 الذي يساعد الجسم على إفراز هرمون السيروتونين المفيد في تحسين المزاج وتقليل القلق وكذلك تكوين هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم بشكل عميق وصحي.

- البطاطا الحلوة

هي الأخرى مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يساعد على إرخاء العضلات وتحفيز النوم العميق.

- الحليب

تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يساعد بشكل سحري على النوم بعمق، وقد اختلف العلماء حول سبب ذلك ولكن البعض يرجح ذلك لاحتواء الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يزيد من إفراز هرمون الميلاتونين المحفز للنوم.

- شاي الأعشاب

تشير الدراسات إلى أن شاي الأعشاب يقلل المدة الذي يستغرقها الجسم للدخول في النوم كما أنه يجعلك تنعمين نوما عميق وخالي من القلق. من المشروبات المثالية، شاي الكاموميل والشاي الأخضر.

- الشوفان

ليس فقط مفيداً في خسارة الوزن، ولكنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم المحفزين للنوم بشكل هادئ ومريح.

- الزبادي

الزبادي مصدر آخر للكالسيوم الذي يساعد على النوم سريعاً.

- البيض المسلوق

تناول وجبة غنية بالبروتين ليلاً يساعد الجسم على الاستسلام للنوم بشكل عميق.

- عصير الكرز

عصير الكرز يحفز الجسم على إفراز الميلاتونين الذي يساعد على النوم السريع والعميق كما أنه من المشروبات التي تقضي على مشكلة الأرق في حالة تناوله بانتظام.

- العسل الأبيض

تناول ملعقة واحدة من العسل الأبيض (عسل النحل) قبل النوم يساعد على الاسترخاء والتخلص من القلق والنوم بسهولة.