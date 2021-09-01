علامات على أظافر يديك تدل على نقص فيتامين د ..أفضل النصائح والأطعمة لتجنب حدوثه

علامات بالجلد تدل على نقص فيتامين د

جسمك يحتاج للتعرض إلى الشمس لرفع فيتامين د

تبطئ مستويات فيتامين د الصحية

عادة ما ترتبط مشاكل الأظافر بنقص واحد أو أكثر من الفيتامينات، فيما يلي العلامات الخمس الموجودة في أظافرك على أنك تعاني من نقص الفيتامينات.



تعتبر البقع البيضاء، مجرد عدد قليل من المشكلات التي يواجهها الكثير منا عندما يتعلق الأمر بأظافرنا ، ولكن يتم حلها بسهولة بالمكملات الغذائية.



ويكشف موقع إكسبريس العلامات الخمس في أظافرك التي تشير إلى نقص الفيتامينات ..

بقع بيضاء



ربما سمعت أن البقع البيضاء على أظافرك تعني أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي ، لكن هذا خطأ.

ترجع `` بقع الحليب '' هذه في الواقع إلى نقص الزنك أو الحديد ، ولكنها قد تكون نتيجة لضربة بسيطة أو ضربة.



يمكنك بسهولة تقوية أظافرك ومنع ظهور البقع البيضاء عن طريق علاج نقص الفيتامينات بالمكملات الغذائية واستخدام زيت بذور العنب أو كريم فيتامين E لليدين.

تشقق



هل لاحظت أن أظافرك تتشقق؟ قد يكون لديك نقص.



يعد نقص الحديد من أكثر أسباب انقسام الأظافر شيوعًا.

ومع ذلك ، قد تكون أيضًا تعاني من نقص في أي من فيتامينات ب أو تفتقر إلى البروتين في النظام الغذائي.



أظافر هشة

يمكن أن تكون الأظافر الهشة ناتجة عن رطوبة قليلة جدًا ، أو غسل يديك كثيرًا بالصابون ، أو التعرض المفرط للمنظفات ومنتجات الأظافر القاسية.

إذا كانت أظافرك هشة ، فقد تكون مجزأة عند الحواف ومتفتتة ولها مسحة صفراء.

إذا تأثرت أظافرك فقط ، فمن المحتمل أن تكون مشكلة خارجية.

يمكن أن يكون أيضًا بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويمكن أن يؤثر ذلك على أظافر القدم أيضًا.

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حز الأظافر

يعتبر حز الأظافر مشكلة شائعة في الأظافر ويمكن أن تعمل في اتجاهات مختلفة.

أظافر بها ثقوب

الأظافر التى بها ثقوب هي اسم الدمامل والخدوش في الأظافر.

يحدث هذا عادة بسبب رد فعل تحسسي أو مشكلة في جهاز المناعة.

ومع ذلك ، قد يحدث أيضًا بسبب نقص فيتامين د.

أهمية فيتامين د و أطعمة تحتوى عليه

يجهل البعض أهمية و فوائد فيتامين د للجسم، بالرغم انه ليس فقط لدية أهمية للصحة الجسدية وإنما فيتامين د أيضا لدية أهمية للصحة النفسية أيضا إليك أبرز الخطوات.

فيتامين د والاكتئاب

الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان نقصه يؤدي إلى الاكتئاب أم العكس. لكن الدراسات تظهر وجود صلة بين الاثنين. البحث مستمر لمعرفة ما إذا كان رفع مستويات فيتامين (د) يمكن أن يساعد في علاج الأعراض وتحسين الحالة المزاجية.

يحارب الإنفلونزا

لا يزال العلماء يكتشفون بالضبط كيف يمكن لفيتامين د أن يعالجك جيدًا أو حتى يمنعك من الإصابة بالفيروس. أظهرت إحدى الدراسات أن تناول قطرات فيتامين (د) في الشتاء ساعد في تقليل عدد أطفال المدارس اليابانيين الذين أصيبوا بالأنفلونزا من الواضح أنه جزء مهم من نظام المناعة الصحي لا يستطيع جسمك محاربة الجراثيم جيدًا إذا لم يكن لديه ما يكفي.

يقلل فرصة الإصابة بتصلب متعدد



تشير الدراسات إلى أن فيتامين (د) قد يقلل من فرصتك في الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد إنه مرض يهاجم فيه جهازك المناعي الجهاز العصبي المركزي إذا كان لديك بالفعل ، فإن بعض الدراسات تظهر أن فيتامين (د) يمكن أن يخفف الأعراض أو حتى يبطئ نمو المرض.

مساعدة القلب؟



لا يوجد دليل قوي لمكملات فيتامين (د) التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية ولكن هناك أمل في أنه قد يجنب قصور القلب. يبحث الباحثون في ذلك.

اتصال السرطان

قد يقلل فيتامين د من فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل القولون والثدي والبروستاتا تكون المعدلات أفضل عند إقرانها بالكالسيوم في إحدى التجارب السريرية ، انخفض خطر إصابة الأمريكيين من أصل أفريقي بنسبة 23٪ عندما تناولوا مكملات فيتامين (د).



باني العظام

يمكن أن تبطئ مستويات فيتامين د الصحية من فقدان العظام. كما أنه يساعد في درء هشاشة العظام ويقلل من فرص إصابتك بكسر في العظام يستخدم الأطباء فيتامين د لعلاج لين العظام. هذه حالة تسبب ليونة العظام وفقدانها وآلامها.



يساعد على خسارة الوزن



جرب مكملات فيتامين د إذا تم تناوله مع الكالسيوم ، فإنه يمكن أن يمنعك من الشعور بالجوع في كثير من الأحيان هذا يعني أنك تأكل سعرات حرارية أقل.

نقص فيتامين D

حوالي 4 من كل 10 أشخاص لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د إذا كانت نسبة الفيتامين لديك منخفضة ، فقد لا تأكل معها ما يكفي من الأطعمة أو قد تكون لديك حالة صحية تمنعك من امتصاصه أو تحتاج فقط إلى مزيد من ضوء الشمس.

أنت ماذا تأكل

ملعقة كبيرة من زيت كبد سمك القد تحتوي على 1360 وحدة دولية من فيتامين د. إذا لم يكن ذلك لذيذًا لك ، جرب أطعمة مثل سمك أبو سيف وسمك السلمون والتونة والسردين. يعتبر عصير البرتقال ومنتجات الألبان مثل الزبادي والحليب خيارات جيدة أيضًا. وكذلك كبد البقر وصفار البيض والحبوب المدعمة.



امتصاص اشعة الشمس

من المهم حماية بشرتك من أشعة الشمس. لكن جسمك يحتاج إلى بعض الشمس لصنع فيتامين د. جرب التعرض للشمس لمدة 15-20 دقيقة يوميًا ، ثلاث مرات في الأسبوع.



الكثير من الشيء الجيد

يمكن أن تؤدي مشاكل تحويل فيتامين د من الطعام أو أشعة الشمس إلى حدوث نقص، تتضمن العوامل التي تزيد من خطر إصابتك ما يلي:

سن 50 أو أكبر

بشرة داكنة

بيت شمالي

الوزن الزائد ، السمنة ، جراحة المجازة المعدية

حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز

الأمراض التي تقلل من امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء ، مثل داء كرون أو الاضطرابات الهضمية

أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي

تناول بعض الأدوية مثل أدوية النوبات

يمكن أن يتداخل استخدام واقي الشمس مع الحصول على فيتامين د ، لكن التخلي عن واقي الشمس يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد لذا ، يجدر البحث عن مصادر أخرى لفيتامين (د) بدلاً من التعرض الطويل وغير المحمي للشمس.

مصدر المعلومات موقع webmd.