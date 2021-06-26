علامات تدل على عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين ب 6

تظهر على بعض الأشخاص علامات خفية تدل على عدم حصولهم على ما يكفي من فيتامين B6 فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف هذه العلامات واكتشف أيضا الجرعة اليومية الازمة لفيتامين B6 ومحاولة الحصول عليها عن طريق الطعام أو من خلاص الطبيب المختص بعد إجراء تحليل يكشف عن نسبة الفيتامين فى جسدك.

تأثير الجسم كله



هذا الفيتامين الذي يعمل بجد يحمل العديد من الوظائف الكبيرة، يؤثر على مزاجك وشهيتك ونومك وتفكيرك. أنت بحاجة إليه لمحاربة الالتهابات ، وتحويل الطعام إلى طاقة ، ومساعدة دمك على حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء جسمك. في حين أنه من النادر بالفعل أن تنخفض الأسعار ، إلا أنك لا تستطيع فعل ذلك.





آنيميا



إذا كان جسمك منخفضًا جدًا في فيتامين ب 6 ، فقد تصاب بفقر الدم ، وهو عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء، هذا من شأنه أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف، يمكن أن يحدث فقر الدم أيضًا من عدم وجود ما يكفي من الحديد في جسمك، قد يؤدي أيضًا إلى نقص الفيتامينات الأخرى ، مثل B12 والفولات.







الطفح الجلدي



يمكن أن تظهر علامات نقص فيتامين ب 6 على جلدك، يمر جسمك بتغيرات كيميائية. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ظهور طفح جلدي متقشر ومثير للحكة ، وعادة ما يكون على وجهك ، ويسمى التهاب الجلد الدهني قد يصبح الطفح الجلدي أكثر وضوحًا بمرور الوقت إذا كان لديك نقص بسيط ، فقد تستغرق الأعراض شهورًا أو سنوات حتى تظهر.





شفاه جافة ومتشققة



يمكن أن يكون فمك مكانًا جيدًا لاكتشاف أي نقص في B6 قد تكون شفتيك متقشرة ، ويمكن أن تتشقق الزوايا قد ينتفخ لسانك.





ضعف جهاز المناعة



قد يؤدي نقص فيتامين ب 6 إلى صعوبة مقاومة الجسم للعدوى والأمراض، يمكن أن يتحول ذلك إلى حلقة مفرغة، يمكن أن يؤدي السرطان والأمراض الأخرى إلى استنفاد إمداد فيتامين ب 6، لذلك ستحتاج إلى الحصول على المزيد من الفيتامينات لتعويض ذلك، يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام مكمل B6.







خدر اليدين أو القدمين



هل ترتعش أصابعك؟ هل تشعر بالخدر في قدمك؟ قد يكون الجاني اضطرابًا عصبيًا يسمى اعتلال الأعصاب المحيطة، قد يساعد نقص فيتامين ب 6 في تحفيزها، تعتبر الفيتامينات B وغيرها من فيتامينات B مثل B12 ضرورية للحفاظ على صحة أعصابك.





غثيان صباحي



تحتاج الأمهات الحوامل إلى المزيد من فيتامين ب 6 في نظامهن الغذائي أكثر من أي شخص آخر، إذا كنت تشعر بالغثيان أو القيء (وليس فقط في الصباح) ، فقد يساعدك تناول مكمل فيتامين ب 6 لكن يجب ألا تتناوله إلا بتوجيه من طبيبك.





اكتئاب وحزن



يساعد B6 على تنظيم مزاجك وذاكرت، إذا لاحظت الشعور بالارتباك أو الحزن ، خاصة إذا كنت من كبار السن ، فقد يكون نقص هذا الفيتامين هو السبب، قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بعد السكتة الدماغية أو كسر الورك أو مرض خطير آخر. يعمل فيتامين ب 6 أحيانًا جنبًا إلى جنب مع فيتامينات ب الأخرى إذا كنت منخفضة ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء قدراتك العقلية.





سرطان



قد يلعب انخفاض فيتامين ب 6 دورًا في فرص إصابتك بالسرطان لا يعرف الباحثون السبب بالضبط لكن الدراسات ربطت نقص فيتامين ب 6 بسرطان المعدة والمريء قد يؤدي نقص الفيتامين أيضًا إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان الناتج عن هرمونات الستيرويد ، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.



اكتشف جرعة يومية التى نحتاجها من فيتامين B6



كمية B6 التي تحتاجها كل يوم تعتمد بشكل أساسي على عمرك يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-12 شهرًا إلى 0.3 ملليجرام يوميًا أنت بحاجة إلى المزيد وأنت تنمو، إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا ، فأنت بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 أضعاف: 1.7 ملليغرام يوميًا للرجال و 1.5 ملليغرام للنساء تحتاجه النساء الحوامل في المقام الأول - 1.9 ملليغرام في اليوم.



مصدر المعلومات موقع webmd.