علامات وأسباب نقص فيتامين B12.. ومخاطر نقصه على الصحة.. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به

علامات نقص فيتامين B12

مخاطر نقص فيتامين b12

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين b12

يحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين b12 لتكوين خلايا الدم الحمراء، والأعصاب، والحمض النووي، والقيام بوظائف أخرى، ويجب أن يحصل البالغ العادي على 2.4 ميكروغرام في اليوم مثل معظم الفيتامينات ، لا يستطيع الجسم صنع فيتامين b12، بدلاً من ذلك ، يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية.

علامات نقص فيتامين b12



هل تحصل على ما يكفي من فيتامين B12؟ سترغب في التأكد من ذلك من أجل البقاء بصحة جيدة، حيث يقوم فيتامين b12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي الخاص بك وخلايا الدم الحمراء ، على سبيل المثال.

نظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين B12 ، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم، لأن جسمك لا يخزن فيتامين B12 لفترة طويلة.



يختلف متوسط ​​الكميات الموصى بها، المقاسة بالميكروجرام، حسب العمر:

الرضع حتى سن 6 أشهر: 0.4 ميكروجرام

الأطفال من سن 7 إلى 12 شهرًا: 0.5 ميكروجرام

الأطفال من سن 1-3 سنوات: 0.9 ميكروجرام

الأطفال من سن 4-8 سنوات: 1.2 ميكروجرام

الأطفال من سن 9-13 سنة: 1.8 ميكروجرام

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا: 2.4 ميكروجرام

البالغون: 2.4 ميكروجرام (2.6 ميكروجرام يوميًا في حالة الحمل و 2.8 ميكروجرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية".



إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، فقد تصاب بفقر الدم، وقد لا يسبب النقص الخفيف أي أعراض، ولكن إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل:

ضعف أو تعب أو دوار.

خفقان القلب وضيق في التنفس.

جلد شاحب.

لسان ناعم.

إمساك، إسهال، فقدان الشهية، غازات.

مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي.

فقدان البصر.

مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية.

مخاطر نقص فيتامين B12

يحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين ب 12 لتكوين خلايا الدم الحمراء، والأعصاب، والحمض النووي، والقيام بوظائف أخرى، ويجب أن يحصل البالغ العادي على 2.4 ميكروجرام في اليوم مثل معظم الفيتامينات ، لا يستطيع الجسم صنع فيتامين B12، بدلاً من ذلك، يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية.

بعض الناس لا يستهلكون ما يكفي من فيتامين B12 لتلبية احتياجاتهم، بينما لا يستطيع الآخرون امتصاص ما يكفي، بغض النظر عن الكمية التي يتناولونها، ونتيجة لذلك، فإن نقص فيتامين B12 شائع نسبيًا، خاصةً بين كبار السن.

قد يؤدي نقص فيتامين B12 الشديد إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى وخز أو فقدان الإحساس في اليدين والقدمين، وضعف العضلات، وفقدان ردود الفعل، وصعوبة المشي، والارتباك، والخرف.



يعتمد تشخيص نقص فيتامين ب 12 على اختبارات الدم، عند تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين B12، تميل الأعراض الناتجة عن فقر الدم إلى الشفاء.



قد تستمر الأعراض الناتجة عن تلف الأعصاب والخرف عند كبار السن.

فيتامين B12 (كوبالامينات)، مع حمض الفوليك، ضروري لتكوين ونضوج خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي (حمض الديوكسي ريبونوكليك)، وهو المادة الوراثية للخلايا، فيتامين B12 ضروري أيضًا لوظيفة الأعصاب الطبيعية.

كما تشمل المصادر الجيدة لفيتامين B12 اللحوم (خاصة لحم البقر والكبد ولحوم الأعضاء الأخرى) والبيض والحبوب المدعمة والحليب والمحار والمحار والسلمون والتونة.

على عكس معظم الفيتامينات الأخرى، يتم تخزين فيتامين ب 12 بكميات كبيرة، خاصة في الكبد، حتى يحتاجه الجسم، وإذا توقف الشخص عن تناول الفيتامين، فإن مخزون الجسم من هذا الفيتامين عادة ما يستغرق حوالي 3 إلى 5 سنوات حتى يستنفد.

يجب ألا يأخذ الناس جرعات عالية من فيتامين B12 كعلاج شامل، ولكن بخلاف ذلك لا يبدو أن الفيتامين سام ؛ لا ينصح باستهلاك كميات زائدة من B12.

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين B12 في تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) حتى في حالة عدم الإصابة بفقر الدم.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12

قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12 إذا كان لديك:

التهاب المعدة الضموري ، حيث تضعف بطانة المعدة.

فقر الدم الخبيث، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص فيتامين B12.

الظروف التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية، نمو البكتيريا، أو الطفيليات.



يمكن أن يؤدي إدمان الكحول أو الإفراط في تناول الكحوليات إلى صعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية أو منعك من تناول سعرات حرارية كافية، قد تكون إحدى العلامات التي تشير إلى نقص فيتامين ب 12 هي التهاب اللسان أو تورم اللسان.



اضطرابات الجهاز المناعي ، مثل مرض جريفز أو الذئبة.

تناول بعض الأدوية التي تتداخل مع امتصاص فيتامين B12، يمكنك أيضًا الحصول على نقص فيتامين 2B12 إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا (بمعنى أنك لا تأكل أي منتجات حيوانية، بما في ذلك اللحوم والحليب والجبن والبيض)k أو كنت نباتيًا لا تأكل ما يكفي من البيض أو منتجات الألبان تلبي احتياجاتك من فيتامين B12، في كلتا الحالتين، يمكنك إضافة الأطعمة المدعمة إلى نظامك الغذائي أو تناول المكملات الغذائية لتلبية هذه الحاجة.