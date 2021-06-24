علامات تدل على نقص فيتامين B 12 في الجسم

هل تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 ؟ سترغب في التأكد من ذلك من أجل البقاء بصحة جيدة، يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي الخاص بك وخلايا الدم الحمراء ، على سبيل المثال.

نظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12 ، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم ، لأن جسمك لا يخزن فيتامين ب 12 لفترة طويلة.



يختلف متوسط ​​الكميات الموصى بها ، المقاسة بالميكروجرام ، حسب العمر:

الرضع حتى سن 6 شهور: 0.4 ميكروجرام

الأطفال من سن 7 إلى 12 شهرًا: 0.5 ميكروجرام

الأطفال من سن 1-3 سنوات: 0.9 ميكروجرام

الأطفال من سن 4-8 سنوات: 1.2 ميكروجرام

الأطفال من سن 9-13 سنة: 1.8 ميكروجرام

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا: 2.4 ميكروجرام (2.6 ميكروجرام يوميًا في حالة الحمل و 2.8 ميكروغرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية.

البالغون: 2.4 ميكروجرام (2.6 ميكروجرام يوميًا في حالة الحمل و 2.8 ميكروجرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية





المصادر الغذائية لفيتامين ب 12





يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي ، أو من العناصر المدعمة به.

تشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن. إذا كنت تبحث عن طعام مدعم بفيتامين B12 ، فتحقق من ملصق حقائق التغذية للمنتج.

نقص فيتامين ب 12



يحصل معظم الناس في الولايات المتحدة على ما يكفي من هذه المغذيات، إذا لم تكن متأكدًا ، يمكنك أن تطلب من طبيبك إجراء فحص دم للتحقق من مستوى فيتامين ب 12.

مع تقدم العمر ، قد يصبح من الصعب امتصاص هذا الفيتامين يمكن أن يحدث أيضًا إذا كنت قد خضعت لعملية إنقاص الوزن أو أجريت عملية أخرى لإزالة جزء من معدتك ، أو إذا كنت تشرب بكثرة.



قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 إذا كان لديك:

التهاب المعدة الضموري ، حيث تضعف بطانة المعدة.

فقر الدم الخبيث ، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص فيتامين ب 12.

الظروف التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون ، مرض الاضطرابات الهضمية ، نمو البكتيريا، أو الطفيليات.

يمكن أن يؤدي إدمان الكحول أو الإفراط في تناول الكحوليات إلى صعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية أو منعك من تناول سعرات حرارية كافية، قد تكون إحدى العلامات التي تشير إلى نقص فيتامين ب 12 هي التهاب اللسان أو تورم اللسان.

اضطرابات الجهاز المناعي ، مثل مرض جريفز أو الذئبة.

تم تناول بعض الأدوية التي تتداخل مع امتصاص فيتامين ب 12،وهذا يشمل بعض الأدوية حرقة بما في ذلك مثبطات مضخة البروتون (مثبطات مضخة البروتون) مثل إيسوميبرازول ( نيكسيوم )، لانزوبرازول ( Prevacid )، أوميبرازول ( برايلوزيك OTC )، بانتوبرازول ( Protonix )، و الرابيبرازول ( Aciphex )، H2 الحاجزون مثل سيميتيدين ( تاجميت ) و فاموتيدين ( بيبسيد أس ) ؛ وبعض أدوية السكري مثل ميتفورمين ( جلوكوفاج ).

يمكنك أيضًا الحصول على نقص فيتامين ب 12 إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا (بمعنى أنك لا تأكل أي منتجات حيوانية ، بما في ذلك اللحوم والحليب والجبن والبيض) أو كنت نباتيًا لا تأكل ما يكفي من البيض أو منتجات الألبان تلبي احتياجاتك من فيتامين ب 12. في كلتا الحالتين ، يمكنك إضافة الأطعمة المدعمة إلى نظامك الغذائي أو تناول المكملات الغذائية لتلبية هذه الحاجة.



أعراض نقص فيتامين بB 12

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم. قد لا يسبب النقص الخفيف أي أعراض. ولكن إذا لم يتم علاجه ، فقد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل:

ضعف أو تعب أو دوار.

خفقان القلب وضيق في التنفس.

جلد شاحب.

لسان ناعم.

إمساك ، إسهال ، فقدان الشهية ، غازات .

مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي.

فقدان البصر.

مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية .