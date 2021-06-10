تعرف على الأسباب الهامة وراء نقص فيتامين b12 في الجسم

يحتاج الجميع إلى فيتامين ب 12 ، ولكن يجب أن تتجنب الحصول على كميات أكبر من حاجتنا لتجنب أضرار زيادة فيتامين b12، ويحصل معظم الناس على ما يكفي من خلال نظامهم الغذائي، ومع ذلك، من المهم معرفة أعراض نقص فيتامين b12 على الصحة وأسباب نقصه في الجسم.



العوامل التي تعرضك لخطر فقدان فيتامين ب 12

اتباع نظام غذائي نباتي

كبار السن فوق 50 سنة

اضطرابات الجهاز الهضمي ، بما في ذلك مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية

جراحة الجهاز الهضمي ، استئصال الأمعاء

الميتفورمين والأدوية التي تقلل من الأحماض

طفرات جينية محددة ، مثل MTHFR ، MTRR ، و CBS

الاستهلاك المنتظم للمشروبات الكحولية



أعراض نقص فيتامين b12 في الجسم



شحوب الوجه

التعب و والوهن

الشعور بوخذ بالأصابع ( التنميل )

ثقل ملحوظ في الحركة و تعب الأعصاب

التهاب اللثة وقرحة الفم

ضيق التنفس والدوخة

اضطرابات الرؤية

تغيرات في المزاج



يمكنك الحصول على فيتامين ب B12 في بعض الأطعمة، مثل لحوم الأبقار، والدواجن، والسمك، ولحوم الأغنام، والكبدة، وغيرها، كما يتواجد الفيتامين في البيض، ومنتجات الألبان، والتمر، والجزر، والمانجو.

