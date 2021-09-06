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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالعلاجات المنزلية.. طرقً بسيطة لمنع وعلاج الحموضة

صدى البلد

الحموضة مشكلة شائعة يعاني منها معظم الناس في وقت ما أو آخر، وعادة ما يظهر على شكل إحساس حارق في الصدر يؤدي إلى التململ والتهيج. 

يمكن أن يؤدي عدد من العوامل مثل نمط الحياة المجهد والأكل غير السليم إلى الحموضة.

ومع ذلك ، مع بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة ، يمكنك منع الحموضة. قال خبير الايورفيدا الدكتور ديكسا بهافسار : "الخطوة الأولى نحو علاج المرض هي الوقاية منه لأن الوقاية خير من العلاج".


شاركت القليل من الإجراءات الوقائية في منشور على Instagram.

* تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة ، الحامضة ، المالحة ، المخمرة ، المقلية والوجبات السريعة.
* لا تأكل دسمة.
* حاول الابتعاد عن الفواكه الحامضة.
* لا تبقى جائعا لساعات طويلة إذا كان ذلك يسبب الحموضة .
* لا تفوت وجبات الطعام (لا تتناول غداء أبدًا).
* تجنب الأكل غير المنتظم وغير المنتظم.
* تناول عشاء مبكر.
* تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية زائدة من الثوم والملح والزيت والفلفل الحار وغيرها في كثير من الأحيان. من الأفضل تجنب الأطعمة غير النباتية.
* تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الطعام وفي وضعية الاستلقاء. أفضل وضع موصى به هو ترك جانبي ( vamkukshi ).
* تجنب التدخين والكحول والشاي والقهوة والمخدرات من نوع الاسبرين.
* العامل الأخير والمهم للغاية هو تجنب الإجهاد.

 

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني بالفعل من العواقب ، فقد شارك الخبير بعض العلاجات المنزلية السهلة التي يمكن أن تعالج حموضتك.

* رشفة من ماء الكزبرة طوال اليوم.
* مضغ نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات.
* اشرب ماء جوز الهند.
* يمكنك حتى شرب شربات (عصير) الشمر بعد الظهر (شمر + سكر صخري / مصري ).
* تناولي حفنة من الزبيب المنقوع على معدة فارغة.
* تناول الحليب الفاتر عند النوم مع 1 ملعقة صغيرة من السمن البقري (يساعد أيضًا في علاج الأرق والإمساك).
* اشرب ماء الورد وماء النعناع لأنها تبرد وتساعد على الهضم.
* الفواكه: الرمان الحلو ، الموز ، التفاح المطهي ، الخوخ ، الزبيب ، المشمش ، جوز الهند (اختر محلياً).

 

كما اقترحت أعشاب الايورفيدا التي يمكن تناولها بعد استشارة الطبيب.

 فواكه أو عصير أو مسحوق.
 الحليب وقت النوم.
* مسحوق جذر عرق السوس: يعمل بشكل أفضل مع الحموضة (وليس لمرضى ارتفاع ضغط الدم).
* عصير الصبار : 20 - 25 مل على الريق.

نصحت ، "خذ قسطًا كافيًا من الراحة ، واشرب كمية كافية من الماء ، واستمتع بنوم عميق ، ومارس اليوجا  ، والتأمل ، ومارس الرياضة بانتظام". هي أفضل للحموضة" 

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