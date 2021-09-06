البحوث السكرية: على مزارعي بنجر السكر تجهيز الأرض جيدا لزيادة الإنتاج

قال الدكتور أيمن عش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إن معهد بحوث المحاصيل السكرية هو أحد المعاهد البحثية الموجودة فى مركز البحوث الزراعية.

وأضاف أيمن عش خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معهد المحاصيل السكرية يعتبر معهدا نوعيا يحتوي كافة التخصصات المتعلقة بالمحاصيل السكرية التي تخدم إنتاجها.

وتابع أن المعهد معني بإنتاج أصناف قصب السكر وتطويرها ولأصناف عالية الإنتاج، لافتا إلى أنه يتم التطوير التكنولوجي لزراعة تلك المحاصيل بالمعهد لرفع الإنتاجية.

وأشار إلى أن مصر الآن فى موسم زراعة بنجر، ناصحا المزارعين أن أهم عملية فى حياة بنجر السكر هي تجهيز الأرض الزراعية بطريقة جيدة جدا لضمان الكثافة النباتية المثلى.