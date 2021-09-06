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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصف طن سكر ولبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج ..وحبس المتهم

ضبط 500 كيس سكر مجهول
ضبط 500 كيس سكر مجهول المصدر بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بالمحافظة.

 

وقال المهندس محمد إبراهيم، إنه تم ضبط ٥٠٠ كيس سكر مجهول المصدر وتسع عبوات نيدو مُنتهي الصلاحية، داخل مخزن دائرة قسم ثانٍ سوهاج، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات.

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وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملة مديرية التموين تمر بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، حرصًا على صحة وسلامة أبناء الإقليم، وضُبط ٥٠٠ كيس سكر مجهول المصدر وتسع عبوات نيدو مُنتهي الصلاحية، حيازة "صالح. س - ٣٥ سنة - صاحب مخزن مواد غذائية دائرة القسم".

واختتم "إبراهيم" تصريحاته ل"صدى البلد" موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث حُرر المحضر اللازم رقم ٣٩٩ جُنح قسم ثانٍ سوهاج، مُشيرًا إلى أنه لا تراجع عن مٌحاسبة من يُحاول العبث بحياة المواطن السوهاجي.

سوهاج الاسواق المخابز ضبط حملة التموين

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