منفذ تصنيع الكمامات بجامعة سوهاج يستعد لضخ كميات استعدادًا لبدء الدراسة

إجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز أشغال الطالبات، بحضور كل من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح صابر مدير المركز، والمحاسب عفت حلمي الأمين العام المساعد، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، ممدوح وهيب المشرف على المركز، وحامد عبدالحميد مدير التغذية بالمدن الجامعية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أنه تنفيذاََ للتوجيهات الرئاسية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإستيفاء كامل الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الجامعة ضد فيروس كورونا، إستعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، سيتم متابعة سير العمل بمنفذ تصنيع الكمامات بمركز أشغال الطالبات بالجامعة، والذى يساهم فى توفير مخزون كافٍ من الكمامات للإستخدام اليومي لمنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وكذلك للمترددين من الخارج، وتوفيرها لهم بسعر التكلفة، مضيفاً أن ذلك إلى جانب متابعة تطعيم كل منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد الجهاز الإداري والطلاب.

وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من المرض وطرق علاجه، عن طريق وضع عدد من الإجراءات الإحترازية التي يتم متابعتها أولاً بأول، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة وحفاظاً على صحة وسلامة منسوبيها.

وأضاف أنه تتم المتابعة على الكليات والمدن الجامعية بشكل مستمر، وذلك للتأكد من إجراءات النظافة والتهوية، وعمليات الرش والتطهير للمبانى، إضافة إلى المرور على المستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وإستعداد كافة الأطقم الطبية بها، وتوافر المستلزمات الطبية.

وأكدت الدكتورة صباح صابر، أن الكمامات التي يتم إنتاجها يتم اختبار جودتها وكفاءتها وتعقيمها قبل طرحها للبيع، مع مراعاة أن تكون مطابقة لمواصفات الصحة العالمية، مضيفة أن المركز يحتوي على ماكينة لإنتاج الكمامات بثلاث طبقات ودعامة، و٦ ماكينات أخرى للخياطة ومقص كهرباء.

وذلك إلى جانب الأدوات الخاصة بالتعقيم، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة عدة موضوعات، منها تحديد سعر رمزي للكمامات، مناقشة الميزانية، واعتماد الحساب الختامي، إضافة إلى بعض التوصيات لتحسين العمل بالمركز.