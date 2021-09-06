عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منفذ تصنيع الكمامات بجامعة سوهاج يستعد لضخ كميات استعدادًا لبدء الدراسة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

إجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز أشغال الطالبات، بحضور كل من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح صابر مدير المركز، والمحاسب عفت حلمي الأمين العام المساعد، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، ممدوح وهيب المشرف على المركز، وحامد عبدالحميد مدير التغذية بالمدن الجامعية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أنه تنفيذاََ للتوجيهات الرئاسية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإستيفاء كامل الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الجامعة ضد فيروس كورونا، إستعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، سيتم متابعة سير العمل بمنفذ تصنيع الكمامات بمركز أشغال الطالبات بالجامعة، والذى يساهم فى توفير مخزون كافٍ من الكمامات للإستخدام اليومي لمنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وكذلك للمترددين من الخارج، وتوفيرها لهم بسعر التكلفة، مضيفاً أن ذلك إلى جانب متابعة تطعيم كل منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأفراد الجهاز الإداري والطلاب.

وأوضح الدكتور صفا محمود، أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من المرض وطرق علاجه، عن طريق وضع عدد من الإجراءات الإحترازية التي يتم متابعتها أولاً بأول، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة وحفاظاً على صحة وسلامة منسوبيها.

وأضاف أنه تتم المتابعة على الكليات والمدن الجامعية بشكل مستمر، وذلك للتأكد من إجراءات النظافة والتهوية، وعمليات الرش والتطهير للمبانى، إضافة إلى المرور على المستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وإستعداد كافة الأطقم الطبية بها، وتوافر المستلزمات الطبية.

ذبح ابنة أخيه وقدمها قُربانًا للجن.. تعرف على عقوبة قاتل سوهاج

وأكدت الدكتورة صباح صابر،  أن الكمامات التي يتم إنتاجها يتم اختبار جودتها وكفاءتها وتعقيمها قبل طرحها للبيع، مع مراعاة أن تكون مطابقة لمواصفات الصحة العالمية، مضيفة أن المركز يحتوي على ماكينة لإنتاج الكمامات بثلاث طبقات ودعامة، و٦ ماكينات أخرى للخياطة ومقص كهرباء.

وذلك إلى جانب الأدوات الخاصة بالتعقيم، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة عدة موضوعات، منها تحديد سعر رمزي للكمامات، مناقشة الميزانية، واعتماد الحساب الختامي، إضافة إلى بعض التوصيات لتحسين العمل بالمركز.

جامعه سوهاج رئيس التعليم جامعة سوهاج

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس الوزراء يوافق على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

في أول أيام عمله بالقاهرة.. مستشار السفارة الكندية يمدح المانجو والعسل المصري

احذر..الحبس وغرامة 500 ألف جنيه حال قيامك بهذه الأفعال في حرم النيل

بعد قليل.. الداخلية تعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط المختطف والقبض على الجناة

تعديلات جديدة على قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك.. تفاصيل

خبراء يشيدون بتطبيق الكفاءة المالية في السعودية ويطالبون بتنفيذها بالدورى المصري

هاتف Red Magic 6S Pro الخارق بشاشة بمعدل 720 هرتز وتبريد عالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

البدري يتجاهل دعوات إقالته من تدريب منتخب مصر ويبدأ التحضير لمواجهتي ليبيا

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا..10 مقترحات من النواب لحل مشكلة الإيجار القديم

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ