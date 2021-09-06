عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفرالشيخ المركز الثاني محليا والـ 501-600 عالميا في تصنيف التايمز

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الإثنين تقدم الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2022" THE World University Rankings 2022 "، حيث احتلت جامعة كفرالشيخ المركز الثاني محليا والمركز الـ" 501-600 "عالميا، والمركز الـ" 103 "في استشهادات الأبحاث عالميا، متقدمة بذلك عن الأعوام السابقة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية.

رئيس جامعة أسيوط يعلن أسماء المرشحين لمناصب عمداء 9 كليات

افتتاح وحدة القبول والتسجيل بتربية جامعة عين شمس


وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.


وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذا التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التدريس، والبحث العلمي، والسمعة الدولية، والاستشهادات، تأثير البحث، خدمة المجتمع، أعضاء هيئة التدريس، الباحثين، البحوث الدولية.


وأكد د. دسوقي أن إدارة الجامعة تحرص على الإرتقاء بترتيبها فى التصنيف الدولي للجامعات فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الباحثين والجهاز الإداري والقائمين على التصنيف.

كفر الشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي تصنيف الدول الدكتور عبد الرازق دسوقي

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يستقبل قافلة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. صور

«أونلاين».. تدشين تدريب برنامج مشواري لخريجي «آداب كفر الشيخ»

رفض المكافأة.. حكاية طالب جامعي يسلم 20 ألف جنيه لصاحبها بكفر الشيخ| شاهد

ننشر توصيات المؤتمر العلمي الثالث لطب الأطفال بـ جامعة كفر الشيخ

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة روضة في كفر الشيخ إلى مفتي الجمهورية

المؤبد لسيدتين في قضية تعذيب طفلة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال تطهير خطوط الصرف بدسوق.. صور

مستقبل وطن كفر الشيخ: قسم جديد للطوارئ بمستشفى دسوق العام

ترشيحاتنا

في أول أيام عمله بالقاهرة.. مستشار السفارة الكندية يمدح المانجو والعسل المصري

احذر..الحبس وغرامة 500 ألف جنيه حال قيامك بهذه الأفعال في حرم النيل

بعد قليل.. الداخلية تعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط المختطف والقبض على الجناة

تعديلات جديدة على قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك.. تفاصيل

خبراء يشيدون بتطبيق الكفاءة المالية في السعودية ويطالبون بتنفيذها بالدورى المصري

هاتف Red Magic 6S Pro الخارق بشاشة بمعدل 720 هرتز وتبريد عالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

البدري يتجاهل دعوات إقالته من تدريب منتخب مصر ويبدأ التحضير لمواجهتي ليبيا

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا..10 مقترحات من النواب لحل مشكلة الإيجار القديم

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ