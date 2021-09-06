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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة انفجار نيزك في السماء

نيزك
نيزك

أظهرت لقطات مذهلة اللحظة التي رتفع فيها نيزك متوهج فوق جزر القنال، حيث بدا للوهلة الأولى وكأنه مشهد عادي للسيارات التي تمر على طول طريق مضاء في الليل، إلا أن النيزك انفجر فجأة في السماء  وظهر وميض من الضوء .

 

وبدا وميض النيزك  يزداد حجمه مع تحركه عبر السماء ، ما دي إلى انعكاس أخضر مزرق عبر الماء، و في غضون ثوان ، وبدأ النيزك في التلاشي قبل أن يختفي في سماء الليل.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم تسجيل الفيديو المذهل في جيرسي وتم تصويره عن غير قصد بواسطة كاميرا ويب من نيست يملكها أندرو سكوتس ميلر. 

وأوضحت الصحيفة إلى ان سكوتس ميلر، الذي يعيش في عاصمة الجزيرة سانت هيلير، كان جالسًا في المنزل يشاهد التلفزيون عندما لاحظ وميض في السماء.

وأفادت الصحيفة ان سكوتس كان قد شهد وميضًا مشابهًا، في وقت سابق من الأسبوع ، كان يعتقد في الأصل أنه لعبة نارية ، ولكن تأكد لاحقًا أنه نيزك. 

وقام أندرو على الفور بفحص كاميرا الويب الخاصة به مشيرًا من منزله في سانت هيلير ، جنوبًا باتجاه خليج سانت أوبين وكان مسرورًا لرؤيتها التقطت اللحظة المذهلة تمامًا. شارك اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي وحقق الفيديو 70000 مشاهدة مذهلة - و 2000 مشاركة - في غضون ساعات.

نيزك جزر القنال انفجار سماء اخبار منوعات منوعات

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