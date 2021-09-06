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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القرش "ماكو" يقتنص صدارة الايرادات لليوم الخامس على التوالي

فيلم ماكو
فيلم ماكو

اقتنص فيلم "ماكو" صدارة ايرادات الافلام المعروضة حالياً في دور العرض السينمائي، ونجح في الحفاظ على المركز الاول لليوم الخامس على التوالي منذ بداية عرضه يوم الاربعاء الماضي.

 

وحقق  فيلم "ماكو" امس "الاحد" إيرادات بلغت 715 ألف و139 جنيهاً متقدماً بفارق كبير على فيلم "الانس والنمس" أقرب المنافسين له ، فيماً حقق يوم"السبت" الماضي 963 ألف و156 جنيها.

 

كان فيلم "ماكو" حقق يوم "الجمعة" الماضي مليون ونصف المليون جنيهاً، بينما حقق يوم الخميس الماضي ايرادات قدرها مليون  و55 الف جنيها ، فيما حقق يوم الاربعاء الماضي إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، ، ليقترب اجمالي الايرادات التي حققها في خمسة أيام من 5 مليون جنيه.

  

كان صناع فيلم "ماكو" قد نظموا يوم الثلاثاء الماضي عرض خاص بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور اعلامي وصحفي مكثف. 

 

يشار إلى أن الإعلان الرسمي لفيلم "ماكو" كان قد تخطى حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" سبق وطرحت الافيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

 

لليوم الرابع على التوالي.. فيلم «ماكو» يستمر في صدارة الإيرادات

تعرف على ما حققه فيلم "ماكو" في دور العرض

 

في سياق متصل بدأ عرض فيلم" ماكو" جماهيرياً يوم الاربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات ، وتدور أحداثه عن العبارة سالم اكسبريس الغارقة قبالة ساحل سفاجا بالبحر الأحمر ، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

 

الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

فيلم الأنس والنمس ناهد السباعي نيقولا معوض مراد يلدريم بسمة

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