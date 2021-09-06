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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بكفر الشيخ تستقبل قوافل بداية حلم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ قوافل مسابقة "بداية حلم" بمركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب الرياض تحت رعاية قرينة الرئيس، انتصار السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.


بدأت فعاليات الجلسة التدريبية للقافلة بعرض فيديو عن رعاية قرينة الرئيس لمسابقة حلم، تلا ذلك كلمة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للترحيب بالمثلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والتطوعية الدكتور السيد الشحات، إخصائي الشباب بالإدارة العامة للجامعات، والدكتور عبد الرحمن ياسر مدرب الشركة الراعية "e youth" لمسابقة حلم مقدما الورشة التدريبية التعريفية بالمسابقة.

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وأكد الدكتور السيد الشحات أن مبادرات الشباب التي سيقومون بإرسالها عبر التسجيل على موقع الوزارة ستخضع للتحكيم واختيار أفضل 50 مبادرة وسيتم دعم المبادرات الفائزة من قبل الشركة الراعية.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مسابقة بداية حلم بمشاركة ما يزيد عن 120 شاباً من أعضاء جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة وبحضور مشرفي ومديري إدارات الشباب من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية تحت إشراف وحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل، منسق قوافل بداية حلم بالمحافظة، تابع تنفيذ اليوم حسن الدسوقي، مدير إدارة المكتب الفني، رشا محيي الدين، مدير إدارة العلاقات العامة، ياسر شلبي، مسؤول مركز المعلومات لوزة البيلي مسؤول الربط الإلكتروني بقلين، وبحضور مديري الإدارات الفرعية، وتم عقد لقاءات حوارية على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تساؤلات الشباب حول المشاركة وطبيعة المبادرات التي يمكن المشاركة بها.
 

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد شهد منذ أسبوع المؤتمر الصحفي الذي عقد لإطلاق مسابقة بداية حلم الذي تنفذه الوزارة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
بجوائز قيمتها 13 مليوناً و750 ألف جنيه، وتنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات ومن خلال الموقع الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي..

وزير الشباب مركز المعلومات كفر الشيخ الشباب والرياضة لقاح كورونا وزير الشباب والرياضة

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