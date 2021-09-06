صيدلانية اشتهرت بـ عربية كبدة بالزبادي.. من هي مروة الأزلي صاحبة قضية التحرش

العمل في التمثيل ليس بالأمر السهل، هذا ما أكده أغلب الفنانين، وأيضًا الفنانة مروة الأزلي، حين كشفت عن تعرضها للتحرش أثناء تأدية عملها في كواليس أحد الأعمال الفنية التي كانت تقدمها.

"الوسط الفني مُتعب ومُرهق" هكذا عبرت عن عملها، لكن الأصعب من إرهاق عملها هو تعرضها لـ التحرش في الكواليس، وهو ما أثار داخلها شعور بالإهانة والحزن كلما قامت بتمثيل دور فتاة يتم التحرش بها في أحد أعمالها الفنية.

التحرش بمروة الأزلي

تعرضت الفنانة مروة الأزلي خلال تصوريها لأحد اعمالها الفنية للتحرش من قبل شخص مُعد للصوت في العمل، ما عرضها للصدمة، فهو أمر غير متوقع أن يتعرض لها زميل في موقع التصوير، موضحة في حوارها في برنامج "نص الكلام" مع راغدة شلهوب عبر قناة "النهار": " لمنسي وطلع يجري، وعملت خناقة لكن موصلتش للشخص دا، وبعد كدة انهارت وعيطت وزعقت".

ووصفت "الأزلي" شعورها بالإهانة جراء تعرضها للتحرش قائلة:" البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وأنها شيء مش إنسانة، ودا أحساس مؤلم ومهين لإنسانيتها.. الوسط الفني مرهق ومتعب، ومجهود كبير في الشغل وطول الوقت بكون قلقانه"، متابعة أنها أُصيبت بالانهيار الحقيقي حين تذكرت تلك الواقعة أثناء تأديتها لمشهد زوج والدتها بها في مسلسل حرب أهلية.

عربية الكبدة أثارت السوشيال ميديا

قبيل عرض فيلمها الأخير "صندوق الدنيا" كانت الفنانة مروة الازلي نشرت على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور لها من الفيلم، وهي تقف بجوار عربية كبدة، حيث أثارت تلك الصور الجدل والتساؤلات بين الشباب.

وغازل عدد من المتابعين الفنانة مروة الأزلي عقب انتشار تلك الصور حيث علق بعضهم " فعلا دي كبدة بالزبادي ".

وكانت قد جسدت مروة في الفيلم دور فتاة تُدعى زبادي، وهي صاحبة عربية كبدة، في حارة شعبية، حيث ظهرت في الصور، وهي ترتدي عباءة ذات لون أخضر.

حياتها الشخصية

مروة الأزلي هي فنانة مصرية ولدته في القاهرة عام 1990، وتخرجت من كلية الصيدلة، لكنها تركت العمل في الصيدلية واتجهت للعمل كعارضة أزياء، ثم التمثيل، وتألقت "الأزلي" في العديد من الأعمال الفنية المميزة.

بدايتها...

بدأت مروة الأزلي مشوارها الفني عام 2009 مع النجمة ماجدة زكي في مسلسل كريمة كريمة، وبعدها شاركت النجم أحمد حلمي في فيلم عسل أسود عام 2010، ومن بعد ذلك قامت بعدة أدوار في مسلسلات وأفلام أخرى منها "مسلسل ناجي عطاالله، ولحظات حرجة، وفيلم الألماني، ومسلسل فيفا اطاطا، وعد تنازلي وتفاحة آدم وفيس ابوك وشمس".

أعمالها الفنية

- عام 2009: مسلسل كريمة كريمة

- عام 2010: فيلم عسل أسود

- عام 2011: مسلسل الجامعة

- عام 2012: مسلسل فرقة ناجي عطا الله – مسلسل لحظات حرجة – فيلم الألماني

- عام 2014: مسلسل شمس – مسلسل فيس أبوك – مسلسل تفاحة آدم – مسلسل عد تنازلي- مسلسل فيفا اطاطا

- عام 2015: راجل وست ستات الجزء التاسع - فيلم أسوار القمر – مسلسل يا أنا يا انتي

- عام 2016: نوايا بريئة – ليلة – نصيبي وقسمتك الجزء الأول

- عام 2017: ممنوع الاقتراب والتصوير – نصيبي وقسمتك الجزء الثاني

- عام 2018: ضد مجهول – لدينا أقوال أخري – أرض النفاق

-عام 2020: فيلم صندوق الدنيا

- عام 2021: حرب أهلية – نسل الأغراب – البرنس