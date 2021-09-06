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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحرش بـ 90 سيدة آخرهن أنجلينا جولي.. معلومات لا تعرفها عن هارفى واينستن

هارفى واينستن
هارفى واينستن

صاحب تاريخ طويل من الاتهمات بالتحرش، ولعل آخر النجمات التى أعلنت عن تعرضها للتحرش من المنتج هارفى واينستن هى الفنانة أنجلينا جولي، التى صرحت بأنها تعرضت لهذا الفعل الشنيع من قبل “ هارفى ” فى بداية مشوارها الفني.

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات والوقائع المشابهة التى أُتُهم فيها  المنتج هارفى واينستن: 

 

1- هارفى واينستن هو منتج ومخرج أفلام أميركي سابق، شارك في تأسيس شركة ميراماكس.

 

2- في أكتوبر 2017  اتهم بـ هارفى واينستن  التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب.

 

3- قدمت أكثر من 90 امرأة ادعاءات ضد هارفى واينستن يتهمنه بالتحرش حتى عرف إعلامياً بـ متحرش هوليوود .

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4- أعلنت الممثلة الأمريكية، جينيفر لورانس، عن رغبتها الشديدة في قتل المنتج الأمريكى هارفى واينستن بسبب أفعاله . 

 

5- قامت زوجة المنتج الأمريكي هارفى واينستين بهجره بعد علمها بحوادث التحرش الجنسي التى قام بها. 

 

6- أعلنت كل من النجمتين أنجلينا جولي وجوينيث بالترو عن تعرضهما للتحرش من قبل هارفى واينستين.

 

7  تم الحكم على هارفى واينستن فى عدد من القضايا ووصلت الأحكام لـ 22 عامًا. 

 

8- حكمت قاضية أمريكية على شركة المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين القابع في السجن، بدفع تعويضات 17 مليون دولار لحوالى أربعين امرأة اتهمنه بالاعتداء الجنسي.

هارفى واينستن التحرش الجنسي انجلينا جولى الاغتصاب جينيفر لورانس

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