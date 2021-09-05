تجديد حبس شاب تحرش بسيدة بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجدية، تجديد حبس شاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة بالقاهرة.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق، بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات واقعة قيام شاب بالتحرش بسيدة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص "يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة وتبين أنها ملك (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.