نواب مستقبل وطن بـ كفر الشيخ: نفحص شكاوى المواطنين بعناية شديدة

أكد أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ أن الشكاوى والطلبات التي ترد إليهم خلال لقائهم بالمواطنين بمقر الحزب يتم فحصها بعناية شديدة ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرين إلى أنهم يتعاونون على حل مشاكل المواطنين خاصة التي تصلهم عن طريق أمانة المحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ والمهندس توفيق أبو أحمد الأمين المساعد بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب



وقال المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن شكاوى المواطنين التي تصل عن طريق الحزب لها الأولوية الأولى بالنسبة لاهتمامات النواب خاصة أن الجميع يعمل تحت مظلة الكيان وكلنا نعمل من أجل مصر.



أضاف «الرفاعي» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشكلات العامة الخاصة ببعض القرى والأحياء في نطاق المحافظة لوضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية كما تم الاتفاق على إقامة معارض أدوات مدرسية بأسعار مخفضة خاصة أن العام الدراسي على الأبواب بالإضافة إلى بحث خطة المرحلة القادمة ومواصلة لقاءات النواب والمواطنين بمقر الحزب بعد النجاح الذي حققته المبادرة.



وأشاد المهندس فوزي الرفاعي بجهود أمين التنظيم بالمحافظة الشاب أحمد علاء جعفر على جميع الأصعدة مؤكداً أنه صاحب مبادرة لقاء المواطنين والنواب بمقر الحزب وهو ما لقي صدى كبير عند المواطنين الذين شعروا أن مستقبل وطن هو بيتهم الكبير مؤكدا دعم الحزب للشباب الواعد في جميع المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



كما قدم أمين الحزب الشكر لنواب مستقبل وطن بالمحافظة الذين ساعدوا على نجاح ودعم المبادرة من خلال حرصهم الشديد على الحضور في المواعيد المحددة بالتناوب فيما بينهم للقاء المواطنين



جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب الحاج السيد شمس الدين والدكتور محمد فوزي الرفاعي والنائب يونس عبد الرازق والدكتورة منى عبد العاطي والدكتورة جميانة لويس بالإضافة إلى عضوي مجلس الشيوخ النائب أشرف ممدوح عبدالونيس والنائب علي العجواني.

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