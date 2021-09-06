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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة سهلة لمنتخب الطائرة في أمم إفريقيا برواندا

منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال برواندا، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة سهلة للبطولة الي تقام بكيجالي عاصمة رواندا.

وجاءت مصر بجانب منتخبات المغرب، تنزانيا وكينيا، بالمجموعة الرابعة.

وقد جاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: رواندا، بوركينا فاسو، بوروندي، أوغندا.

المجموعة الثانية: تونس، نيجيريا، إثيوبيا، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر.

المجموعة الرابعة: مصر، المغرب، تنزانيا، كينيا.

وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية هي المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستقام في روسيا.

واستقر محمد اللقاني المدير الفني لمنتخب “الفراعنة” على القائمة المشاركة في البطولة القارية والتي ضمت 14 لاعبًا وهم “أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى “لعبة” وعبد الحليم فهيم “عبو” وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسري وأحمد فتحي وأشرف اللقاني ومحمد رضا ومحمد رمضان”.

فيما يترأس البعثة ويشرف على كافة الأمور الإدارية الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد.

ويخوض المنتخب المصري البطولة دون تحضيرات أو معسكرات خارجية حيث تم إلغاء معسكر روسيا والإكتفاء بمعسكر مفتوح في نادي المقاولون العرب، إضافة إلى إعتذار ما يقارب 8 عناصر أساسية من المنتخب عن المشاركة في البطولة وهو ما ينذر بمشاركة ضعيفة للمنتخب المصري.
 

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