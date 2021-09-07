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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.3605 جنيه و 52.3287 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1942 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2826 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7264 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3196 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.3543جنيه، والبيع 18.5048 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6569 جنيه ، البيع 21.8458جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4215 جنيه، والبيع 12.5339 جنيه.  ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4678 جنيه، والبيع 2.4884 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7504 جنيه، والبيع 1.7705 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7998جنيه، والبيع 1.8165 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0577 جنيه، والبيع 17.2176جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1653 جنيه، والبيع 14.2766جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء  11.4552جنيه، والبيع 11.5757جنيه.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

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