ذبحته بسكين.. مصرع شخص على يد زوجته بالدقهلية

لقى شخص مصرعه على يد زوجته باحدى المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة بالدقهلية لخلافات بينهما حيث قامت بذبحه بسكين.

حيث ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من قسم ثاني المنصورة بالعثور على جثة شخص مذبوحا بشارع ١٠ بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



انتقل ضباط مباحث قسم ثاني المنصورة إلى مكان الحادث وتبين أن الزوج لقى مصرعه على يد زوجته وتدعي ا م ش حيث قامت بذبحه وسكين وذلك اثر خلافات سابقه بينهما تطورت قبل الحادث بدقائق.



حيث تبين من التحريات أن الزوجة علي خلاف مع زوجها منذ فتره و تركت المنزل أكثر من مرة واشتد الخلاف بينهما في الأونة الأخيرة.



تم القبض على الزوجة واعترفت بارتكابها الواقعة للخلافات المستمرة بينهما وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

