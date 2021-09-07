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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام الشامسي بفستان جذاب في أحدث ظهور عبر تويتر.. فيديو

أحلام
أحلام

نشرت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي، فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وظهرت أحلام في الفيديو مرتدية فستان طويل باللون الرمادي الهادئ، ويعلوه جاكيت طويل باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا علي اكتافها.

 

وعلقت أحلام علي الفيديو كاتبة: “سبب حضورك #زوبعة”.

 

وفي سياق أخر،طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى. 


وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.


ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

 

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