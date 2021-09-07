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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات في القاهرة.. فيديو وصور

معدات منظومة النظافة
معدات منظومة النظافة الجديدة

تبدأ، اليوم الثلاثاء، مراسم بدء العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستبدأ شركتا "ارتقاء" و"انفيروماستر" العمل بالمعدات والسيارات الجديدة والمكانس الآلية وكافة الآلات الجديدة طبقًا للعقود الموقعة مع المحافظة للجمع السكني ونظافة الشوارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى عمل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

ورصد موقع صدى البلد معدات الشركتين وهيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة والتي اصطفت قبل إطلاق المنظومة في استاد القاهرة.
 https://fb.watch/7SOxbXOg4D/

وسيشارك في مراسم بدء عمل المنظومة ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر"، الدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء"، الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.

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ويعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، معدات واستعدادات شركة "ارتقاء" للمخلفات ويعقبها مؤتمر صحفي للإعلان عن البدء في العمل بالمنظومة الجديدة بالقاهرة

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القاهرة المنظومة الجديدة للمخلفات استاد القاهرة هيئة النظافة والتجميل وزير التنمية المحلية

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