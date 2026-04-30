قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم 6 أيام في ختام الدورة 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

تقى الجيزاوي

يعرض مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، الفيلم السينمائي “6 أيام” ، مساء اليوم الخميس، وذلك في ختام فعاليات الدورة الـ74 من المهرجان، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، يعقب العرض ندوة خاصة مع أبطال وصناع العمل.


فيلم «6 أيام» من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، وتدور أحداثه حول يوسف وعالية، اللذين جمعتهما الصدفة مجددًا بعد سنوات من الفراق فرضتها ظروف قهرية خلال المرحلة الثانوية، بينما اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، لتطرح القصة تساؤلًا حول إمكانية استمرار لقائهما مجددًا.


وتضم لجنة تحكيم الدورة الـ74 من المهرجان نخبة من صناع السينما، برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعضوية كل من أشرف عبد الباقي، يسرا اللوزي، سولاف فواخرجي، إلى جانب الكاتبة مريم نعوم، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والمونتيرة منى ربيع، والموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور فوزي العوامري.


ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفق معايير إنسانية وفنية، من بينها «فيها إيه يعني»، «دخل الربيع يضحك»، «هابي بيرث داي»، «ضي»، «سنو وايت»، و«6 أيام».

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1952، ويواصل انعقاده سنويًا باعتباره أحد أبرز الفعاليات الفنية في مصر.

وحمل المهرجان هذا العام طابعًا خاصًا، حيث شهد تكريم نخبة من أبرز نجوم وصُنّاع السينما والإعلام الذين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم. فقد قررت إدارة المهرجان منح جوائز الريادة السينمائية لكل من خالد الصاوي، صابرين، رياض الخولي، وسماح أنور، تقديرًا لمسيرتهم الطويلة وإسهاماتهم البارزة في الفن.

إطلاق مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في موسمها الأول تحت شعار «سفير القرآن»

شيخ الأزهر يهنئ عمال مصر بعيدهم .. ويؤكد : العمل ركيزة لنهضة وبناء الأوطان

ختام فعاليات دورة فقه الحج للأئمة والواعظات استعدادًا لموسم أداء الفريضة

بالصور

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

