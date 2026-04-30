انطلاق ندوة فيلم 6 أيام بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

شهدت فعاليات اليوم الختامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الرابعة والسبعين، إقامة ندوة خاصة لفيلم “6 أيام”، وذلك عقب عرضه مساء اليوم الخميس بقاعة النيل التابعة للآباء الفرنسيسكان، وسط حضور لافت من صُنّاع العمل والجمهور.

حرص على الحضور المخرج كريم شعبان ، الطفل مالك عماد ، الطفلة فريدة حمدي

وجاء عرض الفيلم ضمن ختام أنشطة المهرجان الذي يُقام برئاسة الأب بطرس دانيال، حيث حرصت إدارة المهرجان على تخصيص ندوة نقاشية عقب العرض مباشرة، لإتاحة الفرصة أمام الحضور للتفاعل مع أبطال وصُنّاع الفيلم، والوقوف على كواليس العمل وتفاصيله الفنية والإنسانية.

ويُعد فيلم “6 أيام” من الأعمال الدرامية التي تحمل طابعًا إنسانيًا، إذ يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “يوسف” و”عالية”، اللذين تجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات طويلة من الفراق الذي فرضته ظروف قهرية خلال فترة دراستهما في المرحلة الثانوية.

وتتطور الأحداث في إطار درامي مشوق، حيث يسلك كل من البطلين مسارًا مختلفًا في حياته، قبل أن يعيدهما القدر إلى نقطة اللقاء مرة أخرى، لتُطرح تساؤلات عميقة حول إمكانية استعادة العلاقات القديمة، ومدى قدرة الزمن على تغيير المشاعر أو الحفاظ عليها.

وخلال الندوة، تحدث صُنّاع الفيلم عن التحديات التي واجهتهم أثناء التنفيذ، كما كشف الأبطال عن تفاصيل التحضير للشخصيات، وردود الفعل الأولية عقب العرض. وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول رسالة الفيلم وأبعاده الإنسانية.

ومن المقرر أن يُسدل الستار غدًا على فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، بحفل ختام يتم خلاله توزيع الجوائز على الأعمال المشاركة، وتكريم عدد من النجوم وصُنّاع السينما الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم.