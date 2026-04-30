وفد روسي يتفقد ستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة الفراعنة الودية

قام وفد من الاتحاد الروسي لكرة القدم، بجولة تفقدية داخل منشآت ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالمباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وروسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو المقبل.

تفقد شامل للملاعب والمنشآت

وشملت الجولة التفقدية مراجعة كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة، سواء من حيث أرضية الملعب، أو ملاعب التدريب، أو فنادق الإقامة، إلى جانب الاطلاع على الترتيبات اللوجستية، وذلك لضمان خروج اللقاء بالشكل الذي يليق بسمعة المنتخبين وتنظيمه الدولي.

وأبدى الوفد الروسي إعجابه الشديد بمستوى البنية التحتية الحديثة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن استاد مصر يمثل إضافة قوية للملاعب التي تستضيف مباريات دولية بهذا الحجم.

استاد مصر يستعد لاستضافة المواجهة

ومن المقرر أن يستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المباراة الودية بين منتخب مصر الأول ونظيره الروسي في تمام التاسعة مساءً يوم 28 مايو، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المواجهة في إطار خطة تجهيز المنتخب المصري فنيًا وبدنيًا خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للاستحقاق العالمي المرتقب.

خطة إعداد الفراعنة للمونديال

وتعد مباراة روسيا واحدة من أهم محطات الإعداد لمنتخب مصر تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وذلك ضمن برنامج إعداد مكثف للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه المواجهات القوية إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 30 مايو.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية، قبل انطلاق مشواره في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو.

تنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة

وشهدت الفترة الماضية تنسيقًا مشتركًا بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، والشركة المتحدة للرياضة، من أجل وضع برنامج إعداد قوي يليق بطموحات المنتخب في كأس العالم.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، الانتهاء من الاتفاق على مواجهة روسيا الودية، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل محطة مهمة في طريق الاستعداد للمونديال، في ظل الرغبة في تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

تحضيرات مكثفة قبل السفر لأمريكا

ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر إلى الولايات المتحدة في 30 مايو المقبل، لاستكمال معسكر الإعداد، الذي يتضمن مواجهة قوية أمام البرازيل، قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية رسميًا.