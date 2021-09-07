الشرقية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية

بتكلفة 2 مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إفتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بمختلف مراكز ومدن المحافظة في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتُسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين وتحقيقا لآمال وطموحات أهالي الشرقية.

أشار المحافظ إلى أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع صرف صحي بتكلفة 916 مليون و800 ألف جنيه ومن أبرزها إنشاء..

محطة معالجة صرف صحي قنتير بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 210 ملايين جنيه.

مشروع صرف صحي اكوة وكفر الباشا بمركز ديرب نجم بتكلفة 144 مليون و200 ألف جنيه.

مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم بتكلفة 131 مليون و300 ألف جنيه.

مشروع صرف صحي المسلمية وبني عامر بمركز الزقازيق بتكلفة 62 مليون جنيه ، وذلك لتقديم مشروعات صرف صحي آمنه وسليمه للمواطنين وحفاظا على البيئة.

وفي قطاع الإسكان تم الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل وإنارة منطقة كفر الزقازيق وكذلك تطوير نفق أبو الريش بتكلفة 5 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.

وفي قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من تنفيذ 8 موزعات كهرباء جهد متوسط بمراكز (الزقازيق- كفر صقر- الابراهيمية – فاقوس – ديرب نجم) ، وبتكلفة 347 مليون جنيه ، وذلك لضمان إنتظام واستقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ 39 مشروع ما بين إنشاء 32 مدرسة جديدة جديد وإحلال كلي لمدرسة ، وتوسعة 6 مدارس لإضافة ، وتطوير 712 فصل مدرسي جديد ، بتكلفة 385 مليون و800 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الطرق تم الإنتهاء من تنفيذ 23 مشروع بإجمالي أطوال 80.7 كم وبتكلفة 327 مليون و800 ألف جنية وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 14 نادي ومركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 19 مليون و550 ألف جنيه.

وفي قطاع الطب البيطري تم الإنتهاء من تنفيذ 11 مشروع ما بين إنشاء جديد لعدد وحدتين بيطريتين وإحلال وتجديد لعدد 6 وحدات بيطرية ورفع كفاء وتطوير 3 وحدات بيطرية بتكلفة 9 مليون و850 ألف جنيه.