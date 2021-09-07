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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسليم أراضي بحيرات مفيض باريس للمستثمرين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن بدء تسليم مساحة 30 ألف فدان كمرحلة أولى بنطاق بحيرة مركز باريس الرابعة للمنتفعين بهدف الاستثمار الزراعى فيها، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البحيرة الطبيعية الرابعة والتى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون الجهات المختصة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتى لم تستغل منذ عام 1998م .

وقال المحافظ إنه جرى التنسيق لاستغلال مياه البحيرة فى إنتاج الأسماك الطازجة بالتعاون مع هيئة الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى، مؤكدا على أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو متر طولى.

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وأضاف المحافظ أن تنفيذ تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لأهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجين والمستثمرين من شتى ربوع المحافظات.

وأكد الزملوط فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر التوسع فى مشروعات الإنتاج السمكى وتنفيذ مصانع لإنتاج الفيلية وتعبئة الأسماك فى موقع البحيرة.

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