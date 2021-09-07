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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أكلات مغربية.. وفوائد الرمان للشعر.. وطرق التخلص من حصوات الكلى

الرمان
الرمان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

فوائد الرمان للشعر وطريقة استخدامه .. تعرفي على التفاصيل

فوائد الرمان  للشعر ، رغم أن الرمان معروف كفاكهة رائعة وشعبية، إلا أنه أصبح يستخدم حاليا في الرعاية الصحية بأجزاء كثيرة من العالم نظرًا بفوائده الصحية العديدة بالإضافة إلى قيمته الغذائية، نظرًا لأنه غني بفيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة.

 

أسباب تكوين حصوات الكلى.. خمس طرق سهلة للحماية منها

تشتهر حصوات الكلى بأنها مؤلمة للغاية في بعض الحالات ستؤثر هذه الحالة على واحد من كل 11 شخصًا في مرحلة ما من حياتهم، لحسن الحظ ، هناك بعض التغييرات البسيطة التي يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

طريقة عمل العدس بجبة بالبصل المكرمل المغربي

الطعام المغربي مليء بالتغذية السليمة من النبات والخضراوات والبروتين، لذلك تقدم الشيف أماندا طريقة عمل العدس  بجبة بالبصل على الطريقة المغربية.

كرواسون بالتفاح بالطريقة المغربية بمذاق جديد

قدمت الشيف أماندا طريقة عمل الكرواسون بالتفاح المغربي الحلو. طريقة عمل الكرواسون بالتفاح المغربي الحلو. وقت التحضير: 15 دقيقة وقت الطبخ: 20 دقيقة الوقت الكلي: 35 دقيقة
باستخدام عجينة الكرواسون الجاهزة ، تأتي هذه الحلوى أو الإفطار معًا بسهولة بمساعدة التفاح والتوابل واللوز. 

شهية ومشبعة.. سلطة شمر وبرتقال على الطريقة المغربية


إذا كنت تبحثين عن سلطة نباتية مليئة بالنكهات والذوق ، يجب أن تكون سلطة الشمر.

الشمر هو المكون المثالي لإضافة نكهة لذيذة إلى هذه السلطة الحلوة والحمضيات. كل من في المنزل يحب وصفة السلطة البسيطة هذه ، حتى الأطفال، لذلك تقدم الشيف اماندا المغربية طريقة عمل سلطة الشمر بالبرتقال إنها سلطة مغربية سهلة في أي وقت نرغب في زيادة تناول الخضار، فهذه واحدة من أولى الوصفات التي نلجأ إليها في كل مرة. 

نشرة أخبار نشرة نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة نشر موقع “صدى البلد

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