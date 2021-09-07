لهذه الأسباب.. مصر تقلل كميات استيراد اللحوم من البرازيل

طمأن الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة جميع المواطنين بأنه من أهم الشروط التى تضعها مصر لاستيراد اللحوم من البرازيل هى أن تكون من بقر أقل من 4 أعوام ، وبالتالى لايمكن استيراد لحوم أبقار مصابة بالجنون ، موضحا أننا نستورد 22% فقط من اللحوم من البرازيل .

وأشار "رئيس هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة " ، إلي أنه بسبب ارتفاع أسعار البقر واللحوم فى البرازيل، تم استيراد اللحوم من دول أخرى غير البرازيل ، حتى أنه آخر عجول دخلت مصر تم استيرادها من البرازيل كانت في أكتوبر 2020.

وقال محمود إنه بعد ظهور حالات جنون البقر بالبرازيل تم ارسال للجهات المختصة في البرازيل للإفادة عن هذه الأخبار، وللاستعلام عن الحيوانات المصابة.

وأضاف " محمود" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هناك نوعين من مرض جنون البقر ، نوع كلاسيكى ينتقل من البقر للإنسان وسببه التغذية على أعلاف بها شق حيواني ، ونوع آخر يظهر فى صورة نادرة ويظهر في الحيوانات الطاعنة في السن ، مؤكدا أن هذا البقر يظهر فى عمر الأكبر من 5 سنوات فى البقر .

وأكد أنه يتم استيراد عجول عمرها لا يزيد عن 18 شهر.. ومرض جنون البقر لا يظهر إلا في الحيوانات كبيرة السن ، منوها إلي أن هناك رقابة مشددة من قبل معهد الصحة الحيوانية على جميع انواع اللحوم المستوردة ولايتم دخولها إلى موانئ مصر إلا فى حالة التأكد من سلامتها على المواطن وخالية من الأمراض المعدية .



وأضاف أنه لم يتم استيراد "مخ الحيوانات" من البرازيل ، نافيا انتقال مرض جنون البقر من استيراد الكبدة .



يذكر أن ظهر مرض جنون البقر لأول مرة في المملكة المتحدة في الثمانينيات وانتشر في العديد من البلدان في أوروبا وحول العالم ، مما تسبب في قلق المستهلكين وتسبب في أزمة خطيرة في صناعة لحوم البقر.



وانتشر المرض على نطاق واسع عن طريق تغذية المزارعين للماشية باللحوم وعظام الحيوانات النافقة والمصابة.