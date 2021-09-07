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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوعية المواطنين بأهميتها

محافظ الفيوم يلتقي متطوعي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ الفيوم ونائبة
محافظ الفيوم ونائبة أثناء لقاء متطوعى حياة كريمة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من متطوعي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أبناء قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.

 

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الإجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، ونسب التنفيذ، إضافة لوضع مختلف الرؤى للشباب المتطوعين وممثلي المرأة حيز الدراسة، كونهم شركاء أساسيين في التنمية، من خلال مناقشة أفكارهم ومقترحاتهم البناءة، لتحديد آليات عملهم على أرض الواقع.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم مناقشة عدد من مطالب المتطوعين من أهالي القرى، بشأن الخدمات الواجب توافرها لاكتمال رؤية المبادرة وشمولها، لكل الامتدادات والكتل السكنية بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه بمراجعة ودراسة تلك المطالب لإدراجها في أعمال المبادرة، كما تم استعراض المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض الأعمال، وفي هذا الشأن وجه المحافظ بسرعة تذليل كافة العقبات ووضع الحلول الجذرية لها، لتنفيذ كافة الأعمال في مواعيدها المقررة، وذلك لخدمة المواطنين في تلك القري، موجهاً بسرعة عقد اجتماع بين الشباب المتطوعين ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، لتحديد كافة التدخلات ودراسة مختلف المطالب.

 

خلال كلمته، أشار المحافظ إلى أهمية بناء الإنسان بجانب بناء العمران، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، مؤكداً أن خدمات الصرف الصحى ستغطى بنسبة 100% مركزي إطسا ويوسف الصديق، بكامل قراها وعزبها ونجوعها ومختلف الامتدادات العمرانية والكتل السكنية وكل ما هو عمران، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

وأكد محافظ الفيوم، على العمل من خلال الأولويات والبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحاً التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية حال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، مؤكداً أن المبادرة تقدم حلولاً جذرية للمشكلات المزمنة، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات"حياة كريمة"، كشركاء في التنمية، مشيراً أن باقى مراكز المحافظة ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى خلال المراحل القادمة.

 

وفي السياق نفسه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية مثل مشروعات الري الحديث وتبطين الترع، ومشروعات تطوير البحيرات، فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتاً إلى أن 25% من أراضي مركز يوسف الصديق تروى بأساليب الري الحديث، إضافة إلى 15 ألف فدان بإطسا.

 

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المتطوعين سيشاركون في توعية المواطنين بالمشروعات، وتنظيم جميع القوافل التنموية بالاضافة الي حث المواطنين على الاستفادة من المبادرات التي تطلقها الدولة سواء بالتمويل أو بالتدريب، وكذا التعامل مع بالقضايا السكانية ومحو الامية، مؤكداً على التنسيق بين المحافظة والجهات المنفذة لمختلف القوافل.

 

وأضاف نائب المحافظ أن المحافظة حريصة علي استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق عدد من المحاور أولها التعليم، لافتاً الى اعتماد استراتيجية لقطاع التعليم بالمحافظة خلال الثلاث سنوات القادمة، مع ربط التعليم بفرص العمل، مشيراً الى اعداد برنامج للتنمية الاقتصادية يشمل فترة ما بعد تنفيذ المشروعات وبرامج تدريبية وتمويلية واقامة مجمعات صناعية على الأنشطة المقامة في القرى.

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محافظ الفيوم المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة توعية المواطنيين

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