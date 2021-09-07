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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. صابرين بإطلالة هادئة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صابرين
صابرين

نشرت الفنانة صابرين صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت صابرين بدون مكياج في إطلالة رقيقة، مرتدية قميص باللون الأبيض، مع تيشيرت وبنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت صابرين شعرها منسدلًا على أكتافها، مع بعض الإكسسوارات ذهبية اللون حول رقبتها وفي معصم يدها.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين للفنانة صابرين، كالاتي:

“قمر - جميلة - حلوة اوي - منورة”.

جدير بالذكر أنه قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، الفنانة صابربن وسام الثقافة لدولة فلسطين وذلك في إطار تكريم عدد من القامات الفنية والأدبية المصرية التي أثرت الساحة العربية وناصرت القضية الفلسطينية.

ونشرت صابرين عبر حسابها علي إنستجرام صورا من التكريم وكتبت "تم منحي اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة .. شكراً فخامة الرئيس  محمود عباس و شكراً شعب فلسطين.  فلسطين مصر وسام الثقافة".

ويعرض حاليا للنجمة صابرين فيلم “200 جنيه”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

الفنانة صابرين صابرين 200 جنيه فيلم “200 جنيه” أعمال صابرين الفنية

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