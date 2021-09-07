طرق التحصين ضد السحرالمتجدد ..8 خطوات عليك اتباعها

طرق التحصين ضد السحرالمتجدد.. المتجدد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان شهر محرم هو شهر تجديد السحر أي أنه في شهر محرم هناك أنواع من السحر تتجدد تلقأيا ويكون ذلك في شهر محرم ونصح الرواد بعضهم البعض بكثرة قراءة الرقية الشرعية في هذه الأيام لانها من أبرز طرق التحصين ضد السحرالمتجدد غير انه لم يثبت صحة هذه أن اعمال السحر تتجدد في وقت معين ولا يوجد دليل على هذا الموضوع في الشرع ولكن يجب على المسمل أن يتحصن دائما وفي كل وقت من السحر المتجدد اوغيره وذلك بالعديد من طرق التحصين ضد السحر المتجدد ومنها :

طرقالتحصين ضد السحر المتجدد

عليك اتباع الخطوات التالية للتحصين ضد السحر المتجدد وهي :

ان لا تتناول أي مأكولات او مشروبات من الأشخاص الغير موثوق بهم.

المواظبة على تحصين النفس بشكل مستمر ويومي.

تناول بعض العجوة من المدينة المنورة بنية ابطال السحر .

سماع الرقية الشرعية يوميا ومراعاة سماعها بشكل خاص قبل النوم.

ان لا تجعل صوت القران ينقطع من المنزل ابدا.

تحصين النفس بذكرة ذكر الله والمواظبة على الاذكار وقراءة ايه الكرسي بصوت عالي قبل الخروج من المنزل وقبل النوم.

قراءة سورة البقرة مرتين في اليوم، مرة بعد صلاة الفجر ومرة أخرى بعد صلاة العصر.

اتباع الطب النبوي.

اعراض السحر المتجدد

عند الاستماع الى الرقية الشرعية قد تشعر ببعض الأشياء إذا كنت مصاب بالسحر المتجدد او المس او حتى العين، وتكون تلك الاعراض بشكل خاص عند ذكر آيات عن السحر او الدعاء على السحرة، من اهم تلك الاعراض.

الضيق والاختناق والضجر من قراءة القران.

البكاء الشديد اثناء قراءة القرآن مما يتعجب منه المريض نفسه.

النوم العميق او الاستسلام الى النوم ويكون ذلك بسبب القرين.

قد تظهر بعض علامات السخرية او الاستهزاء من الراقي.

قد يتمايل الجسم او يفعل بعض الحركات كالذي تمشي فوق جسمه النمل.

قد يشعر المريض بان جسمه أثقل من الجبل وانه يوجد حمولة كبيرة على كتفيه.

قد يشعر المصاب ايضا ببعض الوخز في جسمه او في أحد أعضائه.

قد يفقد المصاب وعيه فجأة

قد تتحرك راس المصاب بطريقة غير ارادية ولا يتحكم الشخص برايه.

قد ينتفخ وجه المريض بشكل ملحوظ او تنتفخ بطنه.

تشنجات في بعض الأطراف وفي العين.

عدم الاستجابة الى العلاج بشكل سريع.

انواع السحر

قد يأتي السحر في بعض المشروبات او المأكولات، او يكون مرشوش او مسموع، حتى انه يأتي مشموم او معقود، ويعتبر السحر من اشد الشرور على وجه الارض، فقد قال ابن القيم رحمه الله، استخراج السحر وتبطيله هو ابلغ علاج، ولكن قد يعجز الفرد عن معرفة مكان السحر خاصة اذا كان السحر في المنزل فهناك علامات للسحر في المنزل معروفة ومشهورة لذا يقول بعض العلماء انه عليه بايجاد سبل العلاج وخاصة بالتوجه الى الرقية الشرعية على الفور.

أيات لمنع السحر المتجدد

هناك العديد من الطرق للوقاية من السحر قبل وقوعه فهناك آيات قرأنية للوقاية من السحر وقد ورد عن الرسول «صلى الله عليه وسلم» أن تلاوة هذه الآيات تساعد على الوقاية من السحر وهي :

أن يتعوذ الشخص بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن يقول: « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات في اليوم والليلة؛ وذلك لحديث الرسول «صلى الله عليه وسلم »من قَالَ :«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ». فالذي يُواظب على هذا الدعاء بهذه الكيفية لا يضرُّه شيء بإذن الله ، وكذلك إذا نزل بيتاً فقال: « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» ويكرر في الصباح والمساء:« أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »ثلاث مرات، «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم »ثلاث مرات، كذلك يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم.

المواظبة على قراءة آية الكرسي يومياً و قراءة آخر آيتين من سورة البقرة و قراءة المعوذات و سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس.

الإخلاص و ( المعوذتين)بعد كل صلاة، فهي من أسباب السلامة، وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات: الإخلاص و ( المعوذتين) هذه من أسباب السلامة أيضاً، مع الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من قراءة القرآن ، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر كل ذي شر.

وايضا المعوذات التي يقي الله بها العبد الشرور وهي أن يقول العبد «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان»

علاج السحرالمستمرالمتجدد

ثمه العديد من الطرق لعلاج السحر في القرأن وغيرها الوارد ذكره عن الرسول _صلى الله عليه وسلم _وهي :

القراءة والاستماع إلى سورة البقرة يقي الإنسان من السحر ويطرد الشياطين من المنزل. ، وذلك استنادا بما روي عن أبي أمامه الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تسطيعها الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة كما أن سورة البقرة تطرد الشياطين من البيوت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»

أن يستعين الإنسان المسحور بالله تعالى وأن يقرأ المعوذتين -الفلق والناس- وآية الكرسي والفاتحة، فهذه الآيات فكت سحر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وهي شفاء لمن أراد أن يستشفي بها.

الرقية الشرعية مهمة جدًا في حالات السحر ، وهذا لا يتطلب إحضار أحدهم للقيام بالرقية، ولكن يمكن الذهاب إلى مكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء.

التّمر والعجوة: وردت العديد من أحاديث الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في فضل التمر في علاج السحر منها: (من تصبَّحَ كلَّ يومٍ سبعَ تمَراتٍ عجوةً، لم يضرَّه في ذلك اليومِ سمٌّ ولا سحرٌ)

ابطال السّحر بتتبُّعه واستخراجه وتفكيكه : ويكون ذلك بالالتجاء إلى الله -تعالى- بالدعاء والإلحاح في ذلك في سبيل معرفة موضع مكان السحر، وإزالته وإتلافه بالحرق أو إلقائه في ماءٍ جارٍ، وتعدّ هذه الطريقة من أبلغ الطرق في علاج وفكّ السحر وإبطاله وذلك في حاله يقين الشخص بأنه مسحور وليست مجرد شكوك.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.. بيدك الخير إنك علىٰ كل شيء قدير.. "تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب".

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع.. وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مس، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ماي خرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله دقه وجله علانيته وسره اللهم لك الحمد يا من توحّدت بالملك والملكوت وتفرّدت بالعظمة والجبروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لاتحول ولا تزول لاتغيب ولاتفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جنه وإنسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملآئكة المقربين اللهم إنّا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمداً اللهم نحمدك حمداً كثيراً اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيراً .اللهم أنت أكبر كبيراً اللهم لك الحمد كثيراً اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلاً اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزّل الكتاب ومجريَ السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً

اللهم منزّل الكتاب ومجريَ السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً

اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً

اللهم واقتلهم بدداً

اللهم ولا تغادر منهم أحداً

اللهم قتّل السحرة وأعوانهم أجمعين

اللهم إنّا نجعلك في نحورهم

اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنّا نعوذ بك من اسحارهم وعقدهم وربطهم ياقوي يا متين

اللهم إنّا ونعوذ بك من اسحارهم وعقدهم وربطهم

اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم أنزل عليهم بأسك الشديدالذي لايُردُ ولا يُصدُ ولا يقدر على دفعه أحد

اللهم أهلك أقواهم اللهم أهلك أعتاهم اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم اللهم هلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم وأخفاهم

اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدّهم وأقواهم سحراً

اللهم اهلك كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد

اللهم اهلك من تسلطو بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بدد فانهم لا يعجزونك

اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تسلط

اللهم إنا نجعلك في نحروهم ونعوذ بك من شرِّورهم إكفناهم بما شئت وكيف شئت

اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عدداً، اللهم واقتلهم بدداً ، ولا تغادر منهم أحداً ، فإنهم لا يعجزونك ،

اللهم وأهلكهم هلاك عادٍ وثمود

اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط

اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة اللهم وأرجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك من الشياطين غير بعيد

اللهم وأرسل عليهم ريحاً صرصراً

اللهم أرسل عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحسٍ مستمر

اللهم اجعلهم كأعجاز نخلٍ منقعر

اللهم أهلكهم بالطاغية

اللهم لا تجعل لهم من باقية

اللهم سلط عليهم جنداً من جندك

وملائكةً من عندك

اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم

وعذابك الشديد

اللهم سلط عليهم جنداً من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب

يضربون وجوههم وأدبارهم ، وأذقهم عذاب الحريق