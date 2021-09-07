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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 3830 طائراً بـ لقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

صدى البلد

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، عدة حملات لتحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.
 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وأضاف أنه تم تحصين 17660 طائر ضد الأمراض الوبائية، و3830 طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور، و11 ألف طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير55 أسواق، و 14 رياشة ومعاينة مزرعتين، وسحب 30عينة ما قبل البيع، بإجمالي 1700 طائر، واستخراج تصاريحي نقل طيور.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
 

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وقال عبد الرحيم، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.

 

وأكد أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

انفلونزا الطيور كفر الشيخ الثروة الحيوانية الأمراض الوبائية محافظة كفر الشيخ

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