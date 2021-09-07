الخميس.. تفاصيل كليب "مسا النور والهنا" لـ شيماء الشايب

قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أحدث أغانيه للمطربة شيماء الشايب التي تحمل عنوان "مسا النور والهنا" بتوزيع جديد، على طريقة فيديولريكس، الخميس، 9 سبتمبر الجاري، عبر قناة "شيماء" الرسمية على يوتيوب، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

من جانبه أكد "ريتشارد" أن الأغنية سيتم طرحها على عدد كبير من المتاجر الرقمية الموسيقية، ومنها، اسبوتي فاي، أنغامي، ديزر، ايتونز". وعن سبب اختياره لـ"شيماء" لأداء تلك الأغنية قال: " دورنا كمنتجين و فنانين إعادة هذا التراث الكبير وتسويقه للأجيال الجديدة، وسبب انتشار ونجاح شيماء الشايب في بداياتها هو غنائها للعظماء، وأعتبر صوتها امتداد لأصوات نجاة وفايزة أحمد ووردة، هناك من أحبو و تعرفوا على نجاة الصغيرة في صوت محمد منير، و من أحبوا أو تعرفوا علي السيدة أم كلثوم في صوت آمال ماهر".

وأضاف: " شيماء سوف تستمر في هذه الأعمال لأنها من القلائل الذين نجحوا في تقديمها بقيمتها العظيمة و بمقاماتها الموسيقية الأصلية بدون الاحتياج لتقنيات الزمن، وأتوقع أن تحقق مسا النور والهنا نجاحًا كبيرًا".

معروف أن "مسا النور والهنا" هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.

وتقول كلماتها: "مساء النوروالهنا، على الموجودين هنا والي جاين لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب واللي سهران وحيد قول له إن فاتوك حبايب، حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء دوا، و اسأل صحيح مجرب، واتعلـم زينا، واتعلم مننا".

معروف أن أخر أغاني "شيماء" كان تحت عنوان "سلمتله"، ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات الراحل أحمد معتز، هندسة صوتية ماهر صلاح، وتم طرحه على طريقة فيديو لريكس.