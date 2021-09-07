من ألبومها الأخير.. نانسى عجرم : انتظروا هذه الأغنيات فيديو كليب

حددت المطربة نانسى عجرم الأغنيات التى من المقرر أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد "نانسى 10".

وقالت نانسى عجرم فى لقاء مع et بالعربى : ساقوم بتصوير عدد من الأغنيات بطريقة الفيديو كليب ومنها اغنيتى "أنا جايه معك" و"150".

وأكدت نانسي عجرم أن الأوضاع في لبنان أثرت عليها نفسيا وحتى فنيا، مشيرة إلى أنها أجلت طرح الألبوم أكثر من 3 مرات.

حفل زفاف شقيق نانسى عجرم

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها صورة لوالدتها في أحدث ظهور من حفل زفاف شقيقها نبيل، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: بتشبهوا بعض - جميلة يا نانوس - شكلكوا قمر.

عبّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بزواج شقيقها الفنان نبيل عجرم، الذي أقيم حفل زفافه الجمعة الماضي، في لبنان.

ونشرت نانسي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور برفقة شقيقها وزوجته وعلقت قائلة: "أحبكما كلاكما! ❤❤ مبروك 🥂💫".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.

ويعد حفل المسرح الروماني هو الثاني لنانسي عجرم في الساحل الشمالي على التوالي، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة منها آه ونص ويا سلام، وأغاني ألبومها الأخير “نانسي 10”.