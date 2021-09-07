عرضت قناة العربية تقريراً مصوراً حمل عنوان “لماذا يتأثر كبار السن بكورونا أكثر من غيرهم؟”.

وقال التقرير، إن المناعة المتبادلة هى مناعة تكتسب من نزلات البرد المتكررة .

وأضاف التقرير، أن هذا النوع من المناعة يتراجع مع التقدم في السن بسبب الذاكرة الجينية ، و ترجح الدراسة أن المصابين بفيروس كوفيد 19 قد يكونون أكثر قدرة على مواجهة المتحورات المستجدة من الفيروس.

وأخيراً أكد التقرير ، على ضرورة اخذ اللقاحات للفئات العمرية كافة لتفادي أى مضاعفات سريرية.

وفي سياق آخر، يشكل فيروس كورونا المستجد مستوى عال من الخطورة على كبار السن، لذلك حدد بحث جديد أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.



فقد يعزز البحث الجديد فهمنا للأعراض الشائعة لدى كبار السن، فطبقًا للتحليل الذي أجرته King's College London ، يعد الهذيان أكثر شيوعًا من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا في أكثر من 65 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



ويشير البحث الجديد إلى أنه يجب على الأطباء ومقدمي الرعاية والأحباء البحث عن علامات الارتباك أو السلوك الغريب لدى كبار السن.



وجد الباحثون أن كبار السن الذين تم إدخالهم إلى المستشفى والذين تم تصنيفهم على أنهم ضعفاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالهذيان كأحد أعراضهم ، مقارنة بالأشخاص من نفس العمر الذين لم يكونوا ضعفاء.



الوهن هو تصنيف معياري يستخدمه الأطباء لوصف كبار السن الذين يجدون صعوبة في التعافي من الأمراض والتوترات والحوادث اليومية.