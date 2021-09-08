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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء إمتحان اللغة الأجنبية الأولى في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

بدأ الان طلاب الثانوية العامة امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" في جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحان اللغة الاجنبية الاولى في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم 25929 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية


ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الاولى في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وقد تابعت صباح اليوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم عملية نقل جميع أوراق أسئلة واجابة امتحان اللغة الاجنبية الاولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تمت في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.
 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

 

وأضاف وزير التعليم، أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت. 

 

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط. 

 

وأوضح وزير التعليم ، أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

 

وقال وزير التعليم: “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني مجاني لتظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

 

وأضاف وزير التعليم: “تم فحص الملايين من اوراق الاجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الاجابة”.

 

وأعلن وزير التعليم، أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

 

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم اضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.

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