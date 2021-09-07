خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

كشف رئيس أحد الأندية الفرنسية، عن أزمة انضباطية تسببت في ابتعاد مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي لـ جالاتا سراي في الفترة الأخيرة.

وتواصل رئيس أحد الأندية الفرنسية - ليس نادي بوردو- مع محرر “صدى البلد” والذي رفض ذكر اسمه، حيث أكد له أن مسئولي نادي جالاتا سراي، ومدرب الفريق، فاتح تريم غاضبون بشكل كبير من مصطفى محمد بسبب تواجده بكثرة في حفلات ليلية بإسطنبول.

وأشار إلى أن فاتح تريم أخبر مسئولي نادي جالاتا سراي واللاعب بأنه لا يريده معه في الفريق، وهو الأمر الذي دفعه لعرض نفسه على عدد من الفرق، ولكن بعد فشل انتقاله لبوردو الفرنسي، ورحيل راداميل فالكاو عن الفريق التركي للانضمام لنادي رايو فايكانو، قرر المدرب منح مصطفى محمد فرصة أخيرة.

وأضاف أن ناديه حاول ضم مصطفى محمد في الميركاتو الصيفي المنقضي لكن نادي الزمالك كان حائلًا دون ذلك، واصفًا إياهم بأنهم فوتوا القطار على حد وصفهم، مشددًا بأنهم لن يسعوا لضم اللاعب مجددًا، مؤكدًا شعوره بالشفقة تجاه موقف الزمالك.

وعلم “ صدى البلد” أن مصطفى محمد يسكن مع كريم حافظ، المحترف بصفوف مالاتيا سبور التركي، وهو الأمر الذي أزعج فاتح تريم، والذي طلب من مصطفى مغادرة ذلك المنزل.

وكان مصطفى محمد قريبًا من الانتقال لبوردو الفرنسي، حيث اجتاز الفحص الطبي، لكن نادي الزمالك رفض بيع اللاعب لنادي جالاتا سراي التركي بصفة نهائية، ما عطل الصفقة.