سكان شارع محمد عبدالهادى بالعمرانية يصرخون من تحول منزل مهجور إلى مقلب للقمامة

اشتكى المواطن وائل عطالله ، المقيم في شارع محمد عبدالهادى القديم بالعمرانيه التابعة لمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من تراكم القمامة على منزل آيل للسقوط ومهجور يعرض سكان المنطقة للخطر .

وقال فى رسالته: "هذا المنزل مهجور وقديم ويتم إلقاء القمامة أمامه وبداخله حتى تكونت الحشرات واتخذت الثعابين المكان مأوى لها، وكل المطلوب رفع القمامة وتنظيف المكان".

وأضاف : وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة محافظ الجيزة ومدير أمن الجيزة وكافة الجهات المعنية لإصدار قرار إزالة للمنزل كاملا إلا أنه حتى لم يتخذ قرار بذلك الأمر .

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٢٧٧٧٤٦٥٠٠

اقرأ أيضا:

سكان شارع السوق بمدينة نصر يطالبون بتنفيذ قرار إزالة عقار ٣٩٣ للحفاظ على أرواحهم

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.