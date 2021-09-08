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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تحتفل بنجاح كليبها الجديد "الأستاذ"

لطيفة
لطيفة

احتفلت الفنانة لطيفة- عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"- بنجاح فيديو كليب الأستاذ، واجتيازه حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في أقل من يومين.

 

وكتبت لطيفة تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «أول مليون مشاهدة لـ #الاستاذ على اليوتيوب.. شكرا لحبكم و دعمكم». 

كليب الأستاذ 

طرحت الفنانة لطيفة اغنيتها الجديدة “الاستاذ” والتى يشاركها فى الفنان احمد كرارة وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

 

وصوَّرت لطيفة، الكليب، في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور منه، ووصف جمهورها الصور بعروس قرطاج في حضن الفراعنة.

 

وتنقل أغنية "الاستاذ"، لطيفة، نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس. 

 

يذكر أن لطيفة، نشرت صورة من كواليس تصوير الأغنية، أمس، وظهر معها الفنان أحمد كرارة، وعلّقت عليها: "استنونا بكرة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

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لطيفة تطرح أغنية الأستاذ مع أحمد كرارة .. فيديو

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بصورة مع كرارة.. لطيفة تكشف موعد طرح أحدث أغانيها

أغنيات جديدة لـ لطيفة

كما تستعد الفنانة لطيفة لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت الفنانة لطيفة كشفت عن موعد طرح كليب أغنية "الأستاذ"، والتي طرحتها مؤخرا، من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

 

ونشرت لطيفة صورة من كواليس تصوير الأغنية، وظهر معها الفنان أحمد كرارة،  وعلّقت على الصورة: "استنونا بكرة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

 

ألبوم أقوى واحدة لـ لطيفة

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

 

ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

 

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الليل الليل" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في مارس الماضي.

لطيفة الفنانة الفنانة لطيفة كليب الاستاذ كليب الاستاذ

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