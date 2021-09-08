الفيضانات تودي بحياة 17 مريضا داخل مستشفى في المكسيك.. فيديو

لقي 17 مريضا على الأقل مصرعهم داخل مستشفى في ولاية هيدالجو وسط المكسيك؛ بسبب فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة المكسيكية.

وقالت الحكومة المكسيكية، في تغريدة على “تويتر”، إن "أمطار الأمس في هيدالجو تسببت بفيضان نهر تولا وإغراق المستشفى العام ما أسفر عن مصرع 17 من المرضى".

Video has emerged showing an evacuation of a hospital in Tula, Mexico involving 57 people, as flash floods brought raging torrents.



The governor of the Hidalgo region says 17 patients have died. Possibly due to the loss of oxygen when the power went out.#Mexico #Tula pic.twitter.com/hf3Xt9Rj5r — Global Report (@AmerikaDC) September 7, 2021

بدوره، أعرب رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تغريدة على تويتر، عن أسفه لوفاة 17 مريضا في مستشفى الضمان الاجتماعي؛ بسبب فيضان نهر ريو تولا، مضيفا أنه "يوم سيء للغاية" للمكسيك.

ومنذ يوم الإثنين، تشهد المكسيك أمطارا غزيرة، فيما أظهرت مقاطع فيديو المستشفى المذكور وقد أغرقته الفيضانات خلال بضع دقائق وجعلته خارج الخدمة.

At least two people have died and dozens of vehicles swept away after violent flash floods hit Ecatepec in Mexico.



Today's top news stories: https://t.co/4ozTbgvoxl pic.twitter.com/kGGpYaShfH — Sky News (@SkyNews) September 7, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية في المكسيك أن من بين الضحايا مصابين بفيروس كانوا يتلقون الأكسيجين.

وأظهرت مشاهد متداولة المستشفى وقد أغرقته المياه، فيما أعلنت السلطات في المكسيك أن من نجا من المرضى تم إرساله إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.