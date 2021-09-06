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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد... شاب ينجو من الموت المحقق بعد اجتياح فيضان لمنزله

شاب ينجو من الموت
شاب ينجو من الموت

نجا شاب من الموت بعد أن كاد أن يسحق عبر جدار عندما اجتاحت الفيضانات منزل عائلته بعد أن ضربه إعصار إيدا بولاية لويزيانا.

 

ووفقاً لصحيفة "مترو"، كانت المياه العميقة غطت بالفعل الطابق السفلي لمنزل فالي في نيوجيرسي الأسبوع الماضي وكانت الأسرة تحاول جاهدة تنظيفه.

 

ولكن بدلاً من أن يتحسن الوضع دمرت مياه الفيضانات جدارًا وكاد أن يغرق نصف العائلة في الطابق السفلي.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الصادمة، الشاب يسير في الغرفة للوصول إلى الدرج عندما بدأ الماء فجأة بالتدفق.

 

وبعد ذلك صعد الشاب الدرج لينجو بأعجوبة دون أي إصابات بعد أن تجنب سقوط جدار المنزل عليه لكن والدته وشقيقه الأصغر تمت محاضرتهم في القبو.

 

وفي مقابلة مع NBC New York، شاركت الأم  تفاصيل حول لحظة الحياة والموت التي عشوها خلال اجتياح الفيضانات إلى منزلهم.

شاب ينجو من الموت فيضان مياه الفيضانات إعصار إيدا اخبار منوعات منوعات

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