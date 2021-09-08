نجوم يعتزلون الفن | ليلى طاهر لن تتراجع .. حلا شيحة تتبرأ من فيلمها

قرر كثير من النجوم، بعد أن دخلوا عالم الفن وحققوا نجاحا كبيرا وقدمو أدوارا لن ينساها الجمهور على مر الزمن، اعتزال الفن بصورة نهائية وبلا رجعة، كان أخرهم الفنانة ليلى طاهر ، وحلا شيحة، وأبرزهم الفنانة نورا ، حنان ترك ، لطفي لبيب ، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز نجوم الفن الذين اعتزلوا لأسباب مختلفة:

ليلي طاهر

انضمت الفنانات ليلى طاهر إلى قائمة الفنانين الذين أقدموا على خطوة الاعتزال، حيث أعلنت أنها اكتفت بما قدمته خلال مشوارها الفني .

وأكدت الفنانة ليلى طاهر، استبعادها العودة فى قرار الاعتزال عن الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية، قائلة: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية وقرار الاعتزال اعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".

وأضافت ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها يعرض عليها أعمال فنية ولكن لا تناسبها.

وتابعت ليلى طاهر: "الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفى ما عملته من تاريخ ومفيش داعى إنى أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".

وأوضحت ليلى طاهر، أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على فلوس، مؤكدة أنها مستمتعة بحياتها الآن، مختتمة: "اكتفيت بما قدمت في تاريخي واحترم جمهوري ويكفي ما قدمته".

حلا شيحة

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد صورتها مع زوجها معز مسعود، عبر انستجرام، والتي ألمحت فيها إلى قرار اعتزال الفن.

وجاءت أبرز تعليقات النجوم على منشور حلا شيحة الأخير عبر تطبيق انستجرام، كما يلي: كتبت حنان ترك: «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا»، وكتبت كارمن سليمان: «ربنا يحميكي»، درة: «جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي »، شيماء سيف: «بحبك اوى واهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكى»، مها الصغير زوجة أحمد السقا: «قمر يا حلا»، رنا سماحة: «ربنا يسعدك يا حبيبتي»، ريهام سعيد: «لازم تعرفي ان الي حصل ده دليل قوي جدا ان ربنا بيحبك اوي . يا رب يسعدك و يوفقك»، مي كساب: «ربنا يحفظك ويريح قلبك وعقلك ويراضيكي».

يأتي ذلك بعدما ألمحت حلا شيحة إلى قرار اعتزال الفن، إذ شاركت متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت حلا شيحة على الصورة: “بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا”.

وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".

لطفى لبيب

فاجأ الفنان لطفى لبيب جمهوره، منذ عامين، بإعلانه اعتزال التمثيل بصورة نهائية بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال لبيب في تصريحاته "رغم حبي للفن، إلا أنّ صحتي لم تعد تساعدني على ذلك، فليس بمقدوري مواصلة التصوير لساعات طويلة مثلما كنت أفعل قبل ذلك، ولهذا قررت أن أتوقف".

وأشار إلى أنه لن يتوقف عن تصوير الأعمال التي تعاقد عليها قبل إعلانه الاعتزال، لافتا إلى أنه سيتحامل على نفسه لتصوير تلك المشاهد، ولكنه لن يتعاقد على أي أعمال جديدة في الفترة المقبلة.

يوسف فوزى

أعلن الفنان يوسف فوزي اعتزاله الفن في عام 2016، وذلك بسبب إصابته بمرض «شلل الرعاش»، وهو الأمر الذي يمنعه من متابعة المهنة، وذلك لأنه لا علاج له سوى بعض الأدوية التي تهدئ من نوبات الشلل الرعاش، ولأن أعراضه تزداد مع التقدم في العمر.

وكان يوسف فوزى قد تألق في التمثيل في أوائل الثمانينيات من خلال عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامه: "النمر الأسود، حتى لا يطير الدخان، شاهد إثبات، شبكة الموت، الجاسوسة حكمت فهمي، ظرف طارق"، كما كثف عمله في الدراما التليفزيونية منذ أواخر التسعينيات بجوار عمله السينمائي، حيث قدم مسلسلات "هوانم جاردن سيتي، القرموطي في مهمة رسمية، أوبرا عايدة، فارس بلا جواد، الملك فاروق".

حنان ترك

فاجأت الفنانة حنان ترك، الجمهور قبل سنوات، بقرار اعتزالها الفن نهائيًا حيث ارتدت الحجاب وابتعدت عن الفن تدريجيا وخلال لقائها مع الإعلامي الشهير نيشان أعربت عن نيّتها ترك الأضواء ثم تظهر ثانية في اتصال هاتفي في حلقة أخرى مع نفس الإعلامي وتعلن اعتزالها النهائي، على الرغم من أنّها كانت في أوج نجوميتها، وترددت العديد من الأحاديث داخل الوسط الفنى عن نيتها التفرغ للعمل الدعوى، والذي أعلنت الفنانة الشهيرة أكثر من مرة أنها تتمنى خوض تلك التجربة.

الفنانة نورا

فنانة مصرية، تُعد واحدة من جميلات السينما المصرية تميزت بملامحها الرقيقة وأدائها الرومانسي في العديد من الأعمال السينمائية حتى لفتت الأنظار إليها بسرعة شديدة، إلا أنها اعتزلت التمثيل وتركت الحياة الفنية في قمة شهرتها ونجاحها. عام 1996م.

ياسمين الخيام

ياسمين الخيام، مطربة مصرية اكتشفها محمد عبد الوهاب، احترفت الغناء حيث لحن لها الكثير مثل محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ولمع نجمها بعد وفاة أم كلثوم. حضر لها الكثير مثل أنور السادات، والذي قامت زوجته جيهان السادات بدعمها. اعتزلت وارتدت الحجاب منذ عام 1990 وكرست وقتها وجهدها للأعمال الخيرية.

أبوها قارئ القرآن الشيخ محمود خليل الحصري واختارت الاسم المركب ياسمين الخيام كي لا تقحم اسم والدها في مجالها وجميع أغانيها وموشحاتها من النمط المحافظ الذي لا يخدش الحياء كما تقول بحيث تستطيع البنت أن تؤدي كلماتها أمام أبيها بدون إحراج كما روت في إحدى مقابلاتها.

وقالت ياسمين فى أحد اللقاءات “بحكم عملي في مجلس الشعب، كنت أنظم البروتوكولات، واستقبلت زوجة الرئيس الأردني وقتها “أم عدنان” فكانت تدندن بجانبي فحييتها ودندنت معها، فإذا بها تتفاجأ بصوتي وأنه جميل ولا بد أن أستثمره في أن أغني مثل أم كلثوم وأقيم حفلات, وطلبت مني أن أصحبها في زيارة إلى جيهان السادات، وعندما وصلنا عرفتها بي وقالت لها إن صوتي جميل، وطلبت مني جيهان السادات أن أغني فاضطررت للغناء، وفي سياق الحديث تدخّل الرئيس السادات وسمع صوتي وقال لي: صوت مصري أصيل يجب أن يكون في كل بيت”.