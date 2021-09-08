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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف في المكسيك.. شاهد

زلزال عنيف يضرب المكسيك
زلزال عنيف يضرب المكسيك وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر سواحل المكسيك، مع صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا عنيفا بقوة 7.4 درجة ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.

 

ويقع مركز الزلزال على عمق 50 كيلومتر، وشعر به السكان في مدينة أكابولكو، وسط تقارير عن تسببه في أضرار.

 

ولم ترد تفاصيل عن الأضرار المادية التي سببها الزلزال أو سقوط ضحايا، لكن السكان في أماكن بعيدة مثل مكسيكو سيتي شعروا بالهزة الأرضية، كما أبلغ البعض عن انقطاع في التيار الكهربائي.

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الفيضانات تودي بحياة 17 مريضا داخل مستشفى في المكسيك.. فيديو

بينما قال مركز رصد الزلازل في المكسيك إن زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب جنوب غرب البلاد، ولا معلومات فورية عن وقوع أضرار.

في سياق آخر، لقي 17 مريضا على الأقل مصرعهم داخل مستشفى في ولاية هيدالجو وسط المكسيك؛ بسبب فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة المكسيكية.

 

وقالت الحكومة المكسيكية، في تغريدة على “تويتر”، إن "أمطار الأمس في هيدالجو تسببت بفيضان نهر تولا وإغراق المستشفى العام ما أسفر عن مصرع 17 من المرضى".

 

بدوره، أعرب رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تغريدة على تويتر، عن أسفه لوفاة 17 مريضا في مستشفى الضمان الاجتماعي؛ بسبب فيضان نهر ريو تولا، مضيفا أنه "يوم سيء للغاية" للمكسيك.

المكسيك زلزال الزلزال تسونامي المحيط الهادئ

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