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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل تُعانين اضطراب الدورة الشهرية؟ 8 علاجات منزلية أبرزها اليوجا

اليوجا
اليوجا

هل تعانين من تقلصات أثناء قدوم الدورة الشهرية و تحتارين فى الطرق الأمثل للتخلص منها ،إليك أفضل 8 علاجات منزلية أبرزها اليوجا .

تحسب الدورة الشهرية في اليوم التالي من قدمها يبلغ متوسط ​​الدورة الشهرية قدمها كل 28 يومًا ، ولكن هذا يمكن أن يختلف من امرأة إلى أخرى ، ومن شهر لآخر لا تزال دورتك الشهرية منتظمة إذا كانت تأتي كل 24 إلى 38 يومًا ،تعتبر دورتك الشهرية غير منتظمة إذا كان الوقت بين الفترات يتغير باستمرار وتأتي دورتك الشهرية في وقت مبك أو متأخر.

يعتمد العلاج على اكتشاف سبب عدم انتظام الدورة الشهرية ، ولكن هناك علاجات يمكنك تجربتها في المنزل لإعادة دورتك إلى مسارها الصحيح.  

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9 نصائح لعلاج آلام الدورة الشهرية نهائيا

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أسباب تأخر الدورة الشهرية لدى السيدات

1. ممارسة اليوجا


ثبت أن اليوجا علاج فعال لمشاكل الدورة الشهرية المختلفة. وجدت دراسة أجريت عام 2013 على 126 مشاركًا أن من 35 إلى 40 دقيقة من اليوجا ، 5 أيام في الأسبوع لمدة 6 أشهر ، خفضت مستويات الهرمونات المرتبطة بعدم إنتظام الدورة الشهرية  

 تساعد ممارسة اليوجا من 35 إلى 40 دقيقة يوميًا ، 5 مرات في الأسبوع ، على تنظيم الهرمونات ودورات الحيض. قد تساعد اليوجا أيضًا في تقليل أعراض ما قبل الحيض.

 

2. الحفاظ على وزن صحي

 

يمكن أن يؤدي نقص الوزن أو زيادة الوزن إلى عدم انتظام الدورة الشهرية. اعمل مع طبيبك للحفاظ على وزن صحي.
 


3. ممارسة الرياضة بانتظام


 يمكن أن تساعد التمرين في التحكم في الوزن ، والذي قد يساعد بدوره في تنظيم الدورة الشهرية. قد يقلل أيضًا من الألم قبل وأثناء الدورة الشهرية.

 

4. تناولي الزنجبيل


 الزنجبيل على الرغم من أنه غالبًا ما يستخدم كعلاج منزلي لفترات غير منتظمة ، إلا أنه لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاءات القائلة بأن الزنجبيل يمكنه علاج الدورات الشهرية غير المنتظمة. ومع ذلك ، فقد وجد أنه يساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية.

 

5. أضيفي القليل من القرفة


 القرفة قد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل آلام الدورة الشهرية، كما تساعد أيضًا في علاج متلازمة تكيس المبايض.


6. احصلي على جرعتك اليومية من الفيتامينات


ربطت دراسة نُشرت في عام 2015 بين المستويات المنخفضة من فيتامين (د) وبين عدم انتظام الدورة الشهرية واقترحت ذلك قد يساعد فيتامين د في تنظيم الدورة الشهرية .
وجدت دراسة أخرى أيضًا أنه فعال في علاج عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض .

يحتوي فيتامين د أيضًا على فوائد صحية أخرى ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتقليل الاكتئاب .

  

7. تناولى خل التفاح يوميا


قد يساعد شرب 1/8 كوب (15 جرامًا) من خل التفاح يوميًا في تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.


 مصدر المعلومات موقع هيلثي .

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