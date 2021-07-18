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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسباب تأخر الدورة الشهرية لدى السيدات

صدى البلد

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن العديد من السيدات تتساءل عن أسباب تأخر الدورة الشهرية، ولهذا يلجأ الكثير للبحث عن تلك الاسباب عبر الانترنت حيث الآراء العديدة بهذا الشأن.

 

 وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، إلى أنه يجب معرفة النمط الطبى الصحيح عن تأخير الدورة الشهرية وماذا يعنى تأخر الدورة الشهرية للنساء وأن هناك حالات رئيسية وأساسية فقط خاصة بالدورة الشهرية لدى المرأة .

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 وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، أن الحالة الأولى التي تظهر فيها أعراض تأخر الدورة الشهرية هى حدوث تأخر فى دورة المرأة الشهرية وذلك عند مرور 7 أيام حيث من المسموح التأخر من يوم الى 7 أيام ولا يمكن القول خلال تلك الفترة أنه حدث تأخر فى الدورة .

 

 وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، عند تأخر الدورة الشهرية عن 7 أيام يجب اجراء اختبار الحمل اما عن طريق البول او عن طريق الدم وتلك هى الحالة الأخرى حيث من الممكن ان يكون احدى اسباب التاخر هو وجود الحمل وينصح باللجوء لعمل السونار، أو من الممكن أن يكون التأخر بسبب الكيس الوظيفى ولا نقصد هنا التكيسات ولكن هو عبارة عن بويضه زاد حجمها واصبحت كيس وظيفى وهو السبب الرئيسى فى تأخر الدورة ويتم تشخيصها بالسونار ويتم زواله بالادوية ويتم التاكد من انتهاء وزوال الكيس الوظيفى ايضا بالسونار .

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