وضع حدا للفوضى.. الصين تعلق على تشكيل طالبان لحكومة أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الأربعاء إن إعلان حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة وبعض الحقائب الوزارية في فيها وضع حدًا للفوضى في أفغانستان.

وحسب شبكة تلفزيون الصين "سي جي تي في"، أضاف بين أنها خطوة ضرورية لأفغانستان لاستعادة النظام الداخلي ومواصلة إعادة الإعمار بعد الحرب.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الصين مستعدة لمواصلة التواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلنتها طالبان أمس الثلاثاء، لافتا إلى احترام بكين سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها.

وكانت حركة طالبان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن رئاسة الملا محمد حسن، حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول: "الحاج ملا محمد حسن سيكون رئيسا للوزراء بالوكالة وسيتولى الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة".

وأضاف مجاهد أن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى قريبًا، مؤكدا أن عدد من الوزارات لا تزال شاغرة وتقوم الحركة بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين.

ولم يتم تسمية امرأة واحدة كجزء من حكومة أفغانستان الجديدة، على الرغم من مطالب "الشمولية".

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي إن واشنطن ليست متعجلة بشأن الاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت بساكي أن الاعتراف بحركة طالبان يعتمد على سلوك الحركة ولا موعد محدد لذلك الاعتراف.

فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لقناة "سكاي نيوز" إن حكومة طالبان الجديدة تتضمن شخصيات إرهابية أيديها ملطخة بدماء الأمريكيين.

وأضاف مسؤول البنتاجون أن الولايات المتحدة ترغب في التهدئة الآن إلى حين خروج ما تبقى من مواطنيها من أفغانستان.