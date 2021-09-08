شوبير يعلن قرب رحيل حارس مرمي الاهلي وموسيماني السبب

اعلن الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرب رحيل أحد حراس مرمى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لا يمتلك الثقة الكافية في علي لطفي ومصطفي شوبير لذلك لا يعتمد على اي منهما في المباريات.

وأضاف أن ثقة موسيماني “ مهزوزة ” في الثنائي حيث أنه يعتمد على محمد الشناوي بشكل كامل.

وتابع أن الثنائي يمتلكا عروض من أندية الدوري المصري للرحيل مشددا أنه من الممكن أن يرحل أحدهما للإعارة لأحد الفرق من أجل المشاركة بشكل أساسي.

وأكمل أن رحيلهما لا يقلل من شأنها في شىء حيث أنهما سيرحلا للإعارة لفترة ويعودا للأهلي مرة أخري.