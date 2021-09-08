فحص أكثر من 62 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الاربعاء عن فحص أكثر من 62 ألف مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية وذلك من يوم 31 اغسطس 2021 وحتى تاريخه.

وأكد أنه يتم عمل تحليل للسكر والسكر التراكمي ووظائف الكلى والدهون مع قياس الضغط كما تم احالة حوالي 12 الف و500 مواطن للمستشفيات العامة والمركزية لاستكمال الفحوصات اللازمة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، و تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

واشار الى انه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب اسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 52وحدة صحية مرحلة اولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الي اقرب مستشفي في حالة الاحتياج.

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